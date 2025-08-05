Санкт-Петербург с радостью встретил своих героев – спортсменов и тренеров, вернувшихся с первого после 2019 года чемпионата мира по водным видам спорта. Их триумфальное выступление под нейтральным флагом ознаменовалось завоеванием 18 медалей: шести золотых, восьми серебряных и четырех бронзовых. Этот результат является ярким свидетельством непоколебимого духа и высокого профессионализма российской спортивной школы, несмотря на все препятствия и попытки изоляции нашей страны от международной спортивной арены. Подобная победа стала мощным заявлением о том, что Россия остается одной из ведущих спортивных держав мира.

Особую гордость вызывает историческая победа российской мужской сборной в комбинированной эстафете 4х100 метров – событие, не имеющее аналогов в истории отечественного плавания. В состав этой легендарной четверки вошли петербуржцы Кирилл Пригода и Мирон Лифинцев, которые не только принесли стране золото, но и установили новый мировой рекорд, навсегда вписав свои имена в анналы мирового спорта. Их достижения – это результат упорных тренировок, неизменной веры в победу и выдающегося таланта. Это подлинный пример для подражания для молодого поколения спортсменов.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, приветствуя вернувшихся победителей, подчеркнул, что их успех – это воплощение лучших качеств российского характера: целеустремленности, командного духа, и непоколебимой воли к победе. Он отметил, что спортсмены с честью продолжили славные традиции отечественного спорта, доказывая, что даже в условиях незаконных отстранений и попыток изоляции, Россия сохраняет свой статус великой спортивной державы. Александр Беглов особо подчеркнул значимый вклад представителей Северной столицы в развитие ленинградско-петербургской спортивной школы и укрепление ее международного авторитета.

Обращаясь к спортсменам, губернатор провел параллель между нынешними достижениями и триумфом советского плавания на Олимпиаде 1980 года в Москве. Он напомнил о легендарном ленинградском пловце Владимире Сальникове, трехкратном олимпийском чемпионе, назвав нынешних победителей достойными наследниками его славы. Действительно, их достижения в Сингапуре впечатляют: десять наград, завоеванных петербуржскими пловцами, являются ярким подтверждением высокого уровня подготовки и потенциала российской спортивной школы.

Разбор индивидуальных достижений петербуржцев также заслуживает отдельного внимания. Кирилл Пригода вернулся с двумя золотыми медалями, завоеванными в эстафетах, и серебряной наградой на дистанции 50 метров брассом. Мирон Лифинцев также внес неоценимый вклад в общекомандный успех, завоевав две золотые медали. Егор Корнев обогатил копилку сборной золотом и серебром, а Александра Кузнецова торжествовала победу в эстафете. Евгения Чикунова показала второй результат на дистанции 200 метров брассом, а Милана Степанова добавила еще одно серебро в эстафете.

Александр Беглов подчеркнул, что Санкт-Петербург уделяет большое внимание развитию спортивной инфраструктуры, особенно в области плавания и водных видов спорта. В соответствии с новым городским стандартом, все новые детские сады и школы строятся с бассейнами. Город активно развивает инфраструктуру детско-юношеских спортивных школ и спорта высших достижений, создавая все необходимые условия для подготовки спортсменов мирового класса. Губернатор выразил уверенность, что Санкт-Петербург продолжит воспитывать достойную смену нынешним победителям и призерам чемпионата мира, обеспечивая непрерывность традиций и поддержку молодого поколения спортсменов. Эта система, нацеленная на долгосрочное развитие спорта в городе, является ключом к будущим триумфам и новым мировым рекордам. Вклад Санкт-Петербурга в развитие российского спорта неоценим, и этот чемпионат мира – яркое тому подтверждение.