ента новостей

15:52
В Петербурге приветствовали победителей и призеров чемпионата мира по водным видам спорта
12:21
В Ленобласти задержали подозреваемых в нападении на группу иностранцев
12:06
Начало работ на развязке КАД с Колтушским шоссе перенесли из-за погоды
12:02
В Ленобласти разводку моста через Свирь перенесли
11:11
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших жительницу блокадного Ленинграда
09:49
Петербургский авторынок бьет рекорды: взлет продаж новых автомобилей
09:40
В деревне Новое Девяткино неизвестный напал с пистолетом на работника магазина
09:39
Петербург и Роструд наладят обмен данными для оперативного взаимодействия
09:34
В Петербурге задержан житель Новосибирской области, обманувший пенсионерку с проспекта Испытателей
09:31
Где россияне чаще всего меняют родной город на работу в Петербурге?
09:28
В Петербурге ищут мошенников, обманувших жителя блокадного Ленинграда
09:21
В Петербурге ищут стрелка из пневматики по окнам на проспекте Ветеранов
09:19
Петербург остался за пределами топ-10 регионов с лучшими дорогами
09:17
Пожилой мужчина с проспекта Мориса Тореза передал мошенникам более 5,6 млн рублей
02:13
Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков с ничьей стартовал на шахматном турнире «Qounaev Cup – 2025» в Алматы
01:25
Денис Терентьев вышел в стартовом составе «Зенита-2» на матч с «Торпедо-Владимир», итог игры – ничья со счётом 1:1
21:55
В Колпино пожилая женщина попала под колеса рейсового автобуса
20:08
В Ленобласти откроется испытательно-проектная лаборатория беспилотников
20:04
Российский теннисист Андрей Рублёв вслед за Кареном Хачановым вышел в четвертьфинал турнира в Торонто
15:29
В Петербурге нейросеть ускорит отбор кандидатов в систему городского управления
13:37
Во Фрунзенском районе задержали молодого человека за обман пенсионерки
11:03
В поселке Оредеж конфликт нетрезвых мужчин закончился стрельбой
10:41
Полицейсике задержали дебошира, напавшего на медиков в больнице на Авангардной улице
10:32
Петербург в лидерах по самозапретам на кредиты
10:31
Мост через Свирь разведут для прохода вверх по реке состава судов
10:25
Власти Петербурга пересмотрят критерии «студенческой семьи»
10:10
Цены на частные дома в Ленобласти ощутимо снизились
09:50
В Петербурге взлетели цены на стройматериалы
09:35
В Ленобласти произошло столкновение автобуса и поезда. Один человек погиб и 16 пострадали
01:06
Результативная ничья «Ленинградца» и «Велеса» в 3-м туре второй лиги
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » В Петербурге приветствовали победителей и призеров чемпионата мира по водным видам спорта

В Петербурге приветствовали победителей и призеров чемпионата мира по водным видам спорта

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Freepik
Александр Беглов приветствовал возвращающихся в Петербург победителей и призеров чемпионата мира по водным видам спорта

Санкт-Петербург с радостью встретил своих героев – спортсменов и тренеров, вернувшихся с первого после 2019 года чемпионата мира по водным видам спорта. Их триумфальное выступление под нейтральным флагом ознаменовалось завоеванием 18 медалей: шести золотых, восьми серебряных и четырех бронзовых. Этот результат является ярким свидетельством непоколебимого духа и высокого профессионализма российской спортивной школы, несмотря на все препятствия и попытки изоляции нашей страны от международной спортивной арены. Подобная победа стала мощным заявлением о том, что Россия остается одной из ведущих спортивных держав мира.

Особую гордость вызывает историческая победа российской мужской сборной в комбинированной эстафете 4х100 метров – событие, не имеющее аналогов в истории отечественного плавания. В состав этой легендарной четверки вошли петербуржцы Кирилл Пригода и Мирон Лифинцев, которые не только принесли стране золото, но и установили новый мировой рекорд, навсегда вписав свои имена в анналы мирового спорта. Их достижения – это результат упорных тренировок, неизменной веры в победу и выдающегося таланта. Это подлинный пример для подражания для молодого поколения спортсменов.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, приветствуя вернувшихся победителей, подчеркнул, что их успех – это воплощение лучших качеств российского характера: целеустремленности, командного духа, и непоколебимой воли к победе. Он отметил, что спортсмены с честью продолжили славные традиции отечественного спорта, доказывая, что даже в условиях незаконных отстранений и попыток изоляции, Россия сохраняет свой статус великой спортивной державы. Александр Беглов особо подчеркнул значимый вклад представителей Северной столицы в развитие ленинградско-петербургской спортивной школы и укрепление ее международного авторитета.

Обращаясь к спортсменам, губернатор провел параллель между нынешними достижениями и триумфом советского плавания на Олимпиаде 1980 года в Москве. Он напомнил о легендарном ленинградском пловце Владимире Сальникове, трехкратном олимпийском чемпионе, назвав нынешних победителей достойными наследниками его славы. Действительно, их достижения в Сингапуре впечатляют: десять наград, завоеванных петербуржскими пловцами, являются ярким подтверждением высокого уровня подготовки и потенциала российской спортивной школы.

Разбор индивидуальных достижений петербуржцев также заслуживает отдельного внимания. Кирилл Пригода вернулся с двумя золотыми медалями, завоеванными в эстафетах, и серебряной наградой на дистанции 50 метров брассом. Мирон Лифинцев также внес неоценимый вклад в общекомандный успех, завоевав две золотые медали. Егор Корнев обогатил копилку сборной золотом и серебром, а Александра Кузнецова торжествовала победу в эстафете. Евгения Чикунова показала второй результат на дистанции 200 метров брассом, а Милана Степанова добавила еще одно серебро в эстафете.

Александр Беглов подчеркнул, что Санкт-Петербург уделяет большое внимание развитию спортивной инфраструктуры, особенно в области плавания и водных видов спорта. В соответствии с новым городским стандартом, все новые детские сады и школы строятся с бассейнами. Город активно развивает инфраструктуру детско-юношеских спортивных школ и спорта высших достижений, создавая все необходимые условия для подготовки спортсменов мирового класса. Губернатор выразил уверенность, что Санкт-Петербург продолжит воспитывать достойную смену нынешним победителям и призерам чемпионата мира, обеспечивая непрерывность традиций и поддержку молодого поколения спортсменов. Эта система, нацеленная на долгосрочное развитие спорта в городе, является ключом к будущим триумфам и новым мировым рекордам. Вклад Санкт-Петербурга в развитие российского спорта неоценим, и этот чемпионат мира – яркое тому подтверждение.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

16-12-2022, 20:42
Губернатор Ленобласти присвоил почетные звания работникам спорта
31-07-2023, 18:32
11 золотых медалей завоевали петербургские спортсмены в финале Кубка России по плаванию: особо отличились Евгения Чикунова и Кирилл Пригода
12-02-2025, 10:31
В Петербурге завершился Кубок России по подводному спорту
3-08-2025, 21:30
Два российских золота на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре: Климент Колесников опередил всех на дистанции 50 м на спине, а мужская эстафетная четвёрка добилась исторического достижения
5-04-2025, 13:07
Петербуржцы достойно выступили на чемпионате России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата
19-01-2023, 11:56
Итоги спортивного года Корабелки

Происшествия на дорогах

Вчера, 21:55
В Колпино пожилая женщина попала под колеса рейсового автобуса
Вчера, 09:35
В Ленобласти произошло столкновение автобуса и поезда. Один человек погиб и 16 пострадали
2-08-2025, 00:30
В Ленобласти произошло смертельное ДТП фуры с битумом и лесовозом
1-08-2025, 11:17
На Петровском проспекте в ДТП с такси пострадали два человека
Наверх