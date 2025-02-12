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В Петербурге завершился Кубок России по подводномуu спорту

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Петербурге, в Центре водных видов спорта «Невская волна», завершился Кубок России по подводномуu спорту (группа дисциплин – «апноэ»).

Кубок России по подводному спорту, дисциплины апноэ, завершился в Санкт-Петербурге, на базе современного Центра водных видов спорта «Невская волна».  

Соревнования включали в себя несколько дисциплин, каждая из которых требовала специфических навыков и подготовки.  Так, например,  «апноэ-динамическое в классических ластах»  требует от спортсмена не только максимального контроля над дыханием, но и отличной техники плавания,  способности экономично расходовать энергию на большой дистанции. В этом виде программы блестящую победу одержала Марина Романова, воспитанница СШОР по водным видам спорта «Невская волна»,  продемонстрировав непревзойденную скорость и выносливость. Ее результат стал новым рекордом соревнований, что еще раз подчеркивает высочайший уровень подготовки спортсменки.

В  «апноэ-скоростном плавании на 100 метров»  результаты определяются не только выносливостью, но и взрывной силой,  способностью к быстрому старту и  максимальной скорости на короткой дистанции.  В этой дисциплине  серебряную медаль завоевала Евгения Гасилова, также представляющая «Невскую волну». 

«Апноэ-статическое» – это  испытание на выдержку и умение контролировать собственное тело под водой.  Спортсмены  должны  пробыть под водой максимально долго, не делая никаких движений,  сохраняя абсолютное спокойствие и  сосредоточенность.  В этой дисциплине  серебряные медали завоевали Кристина Исеева и Владимир Погребенко,  доказав свою  выдающуюся силу воли и  способность  преодолевать физиологические пределы организма.  Их  результаты  подтвердили высокий уровень подготовки  петербургских спортсменов. 

В целом, выступление  спортсменов  СШОР  «Невская волна»  на Кубке России  по апноэ  можно  оценить  как  исключительно успешное.  Одна золотая и три серебряные медали – это  заслуженный результат  упорных тренировок,  преданности  спорту и  таланта  молодых  спортсменов.  Победа Марины Романовой, серебро Евгении Гасиловой, Кристины Исеевой и Владимира Погребенко  –  это  не только  личные  достижения, но и  вклад  в  развитие  подводного спорта  в  России.  Они  становятся  примером  для  подрастающего  поколения  спортсменов,  вдохновляя  их  на  достижение  новых  вершин.  Успех петербургской команды  также подчеркивает важность  инвестиций в  спортивную инфраструктуру и  поддержки  талантливых  спортсменов на  всех уровнях.

Источник: Комитет по спорту
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