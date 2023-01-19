Итоги спортивного года Корабелки

Корабелка заняла второе место по итогам городских студенческих соревнований 2022 года в номинации «Общекомандное первенство» (II группа – от 3 до 5 тыс. обучающихся).

Результат оценивался по достижениям спортсменов в 70-ти турнирах по различным видам спорта. Спортсмены СПбГМТУ соревновались по 58 видам спорта.

Блестящие результаты показали наши волейболисты, выиграв кубок чемпионата вузов Санкт-Петербурга по пляжному волейболу. В зачете спортсменов Корабелки: 2 место по самбо, 2 место по быстрым шахматам (более того, по итогам соревнований сборная вуза отобралась в Первую лигу на следующий год), 4 место по джиу-джитсу, 2 место по дзюдо среди девушек и 4 место – среди парней. В шестерку лучших вошли сборные вуза по спортивной аэробике и академической гребле.

«Настоящим прорывом в уходящем году стало выступление спортсменов по пляжному волейболу (1 место) и шахматам (2 место) на чемпионатах вузов. Сборная по регби-7, собравшая сильный состав, достойно выступила в прошлом году, но в 2023-м мы постараемся достичь большего!» – поделился специалист спортивного клуба Александр Суханов.

«По итогам года мы достигли серьезного положительного результата. Нам удалось попасть в тройку сильнейших в своей подгруппе. Во многом наш успех стал возможным за счет увеличения количества видов спорта, представленных в нашем вузе. Заслуживают признания усилия спортсменов Корабелки, достойно защищающих честь университета и завоевывающих призовые места. Поздравляем наших студентов и желаем им дальнейших спортивных успехов!» – отметил Сергей Григорьев, заведующий кафедры физического воспитания СПбГМТУ.