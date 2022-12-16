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Питерец.ру » Общество » Губернатор Ленобласти присвоил почетные звания работникам спорта

Губернатор Ленобласти присвоил почетные звания работникам спорта

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Александр Дрозденко присвоил почетные звания двум работникам спортивных организаций за их многолетнюю добросовестную работу

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко присвоил почетные звания двум работникам спортивных организаций региона за их многолетнюю добросовестную работу и большой вклад в развитие физкультуры и спорта.

Званий «Почетный работник физической культуры и спорта Ленинградской области» удостоены старший тренер спортивной сборной команды Центра олимпийской подготовки по водным видам спорта Ирина Белоусова и заместитель директора «Центра спортивной подготовки сборных команд Ленинградской области» Александр Юргенсон.  

Ирина Владимировна Белоусова – родоначальник синхронного плавания в Ленинградской области, тренерской работой она занимается более 30 лет. За годы работы она вырастила  плеяду спортсменов, которые достойно представляют Ленинградскую область на Всероссийских соревнованиях и нашу страну на олимпийских играх. 

Александр Валериевич Юргенсон – президент Федерации шашек Ленинградской области и вице-президент Федерации шашек России. За годы работы, которую он начал в качестве руководителя спортивного кружка в Тихвине, он получил звания заслуженного тренера России, мастера спорта России, международного арбитра.

Источник: Администрация Ленобласти
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