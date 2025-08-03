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Питерец.ру » Спорт » Два российских золота на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре: Климент Колесников опередил всех на дистанции 50 м на спине, а мужская эстафетная четвёрка добилась исторического достижения

Два российских золота на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре: Климент Колесников опередил всех на дистанции 50 м на спине, а мужская эстафетная четвёрка добилась исторического достижения

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
telegram
Серебряную медаль в одном заплыве с Климентом Колесниковым взял ещё один россиянин Павел Самусенко.

Ударно провели наши пловцы заключительный день сингапурского чемпионата мира: ещё не отгремели салюты по поводу «золотого дубля» Климента Колесникова и Павла Самусенко, как эфир взорвала новость о победе мужской эстафетной команды России.

Провалившийся на стометровке «спинист» Колесников сполна реабилитировался на дистанции вдвое короче. Победное время Колесникова, ставшего чемпионом мира на дистанции 50 м в плавании на спине – 23.68, а пришедший вторым к финишу Павел Самусенко показал 24.17, при этом серебро он поделил с южноафриканцем Питером Кётце. Но вскоре у российских зрителей сингапурского «Мундиаля» появился новый повод для радости.

«Питерец.ру» уже знает, что золото российский мужской эстафетной четвёрки стало историческим. Чемпионаты мира по водным видам спорта начали проводиться с начала 70-х годов прошлого века, и даже советская команда не добивалась такого успеха. Победители в эстафете – Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев. Ставшие серебряными призёрами французы отстали от россиян более чем на минуту, а бронза досталась американцам. При этом плывшему четвёртым в составе сборной США Джеку Алекси пришлось буквально вырывать третье место у оппонента из Италии.


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