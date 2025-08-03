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Питерец.ру » Спорт » 3-й тур РПЛ: «Ростов» разгромлен «Крыльями Советов», «Локомотив» в Грозном победил «Пари НН», а «Краснодар» в концовке дожал московское «Динамо»

3-й тур РПЛ: «Ростов» разгромлен «Крыльями Советов», «Локомотив» в Грозном победил «Пари НН», а «Краснодар» в концовке дожал московское «Динамо»

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
fckrasnodar.ru
Краснодарец Джон Кордоба (на фото) принёс «Быкам» победу, забив на 87-й минуте.

Суббота в РПЛ началась матчем в Ростове, где хозяева потерпели сокрушительное поражение от «Крыльев Советов». Учитывая то, что «Ростов» потерпел третье поражение подряд в чемпионате страны, главный тренер ростовчан Джонатан Альба рискует потерять своё место работы досрочно.

Нижегородский «Пари НН» провёл весёлый матч с «Локомотивом» в Грозном. Фаворит победил: железнодорожники забили три (отличились Дмитрий Воробьёв, Алексей Батраков и Сергей Пиняев), а пропустили два (в составе номинальных хозяев поля забили Вячеслав Грулёв и уругвайский итальянец Тьяго Весино). «Локомотив» продолжает побеждать и единолично возглавляет турнирную таблицу, набрав 9 очков.

«Питерец.ру» не ожидал, что экспериментальная оборона столичного «Динамо» пропустит в Краснодаре лишь однажды. К тому же за динамовцев дебютировал бразилец Рубенс, который называет своим учителем всем известного Халка. Краснодарцы наседали на ворота Андрея Лунёва весь матч, но забить сумели лишь на 87-й минуте. Колумбиец Джон Кордоба открыл счёт своим забитым мячам в нынешнем сезоне и принёс «Быкам» важнейшую победу. Судил эту встречу петербуржец Александр Абросимов, который в сумме показал 7 жёлтых карточек.

«Зенит» в воскресенье сыграет с ЦСКА.

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