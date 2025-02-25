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Питерец.ру » Спорт » Валерий Карпин неожиданно покинул свой пост: в «Ростове» его сменит испанец Альба

Валерий Карпин неожиданно покинул свой пост: в «Ростове» его сменит испанец Альба

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
fc-rostov.ru
По словам Карпина, ему необходимо сосредоточиться на сборной России.

«Питерец.ру» не исключает, что испанец Джонатан Альба (на фото) и сам не ожидал, что станет главным тренером «Ростова» вместо Валерия Карпина. Дело в том, что 25 февраля на сайте ростовского клуба появилось обращение Валерия Карпина, начинающееся со слов:

«Сегодня для меня непростой день – я покидаю пост главного тренера ФК «Ростов». Это решение далось нам очень нелегко, ведь за время, проведённое здесь, и клуб, и сам город стали для меня по-настоящему родными!»

Далее Карпин объясняет главную причину: ему необходимо посвятить все силы работе в национальной сборной. Карпин поблагодарил всех поклонников ростовской команды и отдельно – президента клуба Арташеса Арутюнянца. Уже известно, что теперь тренировать «Ростов» будет 43-летний испанец Альба (по-испански его зовут скорее Хонатан, нежели Джонатан). Альба пришёл в клуб 6 лет назад на должность главного аналитика.

Валерию Карпину – 56 лет, в качестве игрока он стал известен в составе «Спартака», из которого уехал в Испанию. На Пиренеях Карпин выступал за «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту», а пиком его карьеры в сборной стали голы в отборочном турнире к чемпионату Европы 2000 года. Тренерской деятельностью Карпин занимается уже 15 лет.

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