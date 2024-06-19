РПЛ: вратарь Лунёв перешёл в «Динамо», а не всегда забивающий пенальти Смолов – в «Краснодар»

«Питерец.ру» обратил внимание на два перехода в Российской Премьер-лиге: бывший вратарь «Зенита» и неудачник ЧМ – 2018 заключили трудовые соглашения с новыми командами.

В российский чемпионат вернулся Андрей Лунёв: карьера в Бундеслиге у него не задалась, и до перехода в «Динамо» Лунёв выступал за азербайджанский клуб «Карабах». Родившийся в 1991 году Лунёв получил широкую известность после перехода в «Зенит» из «Уфы». В петербургском клубе Лунёв играл в периоде 2016–2021, проведя за «сине-бело-голубых» почти сотню матчей. Ушёл голкипер из «Зенита» со скандалом (дошло даже до открытых писем Алексею Миллеру), покинув команду из города на Неве по истечении контракта. Известный спортивный журналист Сергей Микулик уже поиронизировал над перспективами 37-летнего Антона Шунина (уже появились слухи, что этим голкипером-ветераном интересуются в «Пари НН»).

Не забивший тот самый послематчевый пенальти на «Мундиале» Фёдор Смолов стал игроком «Краснодара», цвета которого он достаточно успешно защищал в 2015–2018 годах. Смолов не нуждается в особых представлениях, поскольку давно известен российским любителям футбола. Интересно, что именно «Краснодар» и «Динамо» проиграли «Зениту» конкуренцию за золотые медали.