2-й тур РПЛ: дубль Батракова помог «Локомотиву» победить в Краснодаре, а Дзюба забил за «Акрон»

СМИ уже раструбили: гол Артёма Дзюбы в ворота «Сочи» стал для форварда тольяттинского «Акрона» историческим. Дело в том, что сезон – 2025/2026 стал для 36-летнего Дзюбы ДЕВЯТНАДЦАТЫМ с голами. По этому показателю Дзюба догнал нынешнего главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

«Акрон» уже в первом тайме накидал в ворота «Сочи» четыре мяча, автором одного из которых и стал Дзюба. После игры, завершившейся поражением «Сочи» со счётом 0:4, главный тренер проигравших Роберто Морено выдал любопытную тираду. Морено признал позорное поражение своего клуба и пообещал отдать часть своей зарплаты клубу либо – если это нельзя сделать по условиям контракта – на благотворительность, то же самое предложил сделать и футболистам «Сочи».

«Питерец.ру» не ожидал столь надёжной игры обороны «Локомотива», который в центральном матче тура в гостях одолел «Краснодар». Голкипер железнодорожников Антон Митрюшкин пропустил лишь в компенсированное ко второму тайму время, когда передачу Эдуарда Сперцяна превратил в гол Мозес Кобнан. Но к тому моменту москвичи уже вели со счётом 2:0 после дубля Алексея Батракова (свой первый мяч в этой встрече полузащитник «Локомотива» забил с пенальти).

Пока только «Локомотив» набрал 6 очков.