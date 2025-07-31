«Зенит» победил «Ахмат» в матче Кубка России: автором победного гола стал Лусиано Гонду

В розыгрыше Кубка России «Зенит» попал в группу «А» вместе с «Рубином», «Оренбургом» и «Ахматом». Именно с грозненским клубом коллектив Сергея Семака встретился на «Ахмат Арене» 30 июля. «Питерец.ру» обратил внимание, что в стартовом составе «Зенита» вышли вратарь Денис Адамов, защитники Никита Лобов и Арсен Адамов, хавбеки Ярослав Михайлов и Вендел, переход которого в другой клуб сорвался в межсезонье.

Главный тренер «Ахмата» Александр Сторожук явно не ожидал, что Георгий Шелия уже на 3-й минуте достанет мяч из своих ворот. Аргентинец Лусиано Гонду стал соавтором первого гола в этом матче, а забил Арсен Адамов. Хозяева поля бросились отыгрываться, но на 8-й минуте «Зенит» забил снова. Теперь уже отличился сам Гонду, который сполна использовал шанс в виде появления в стартовом составе. Здесь автором голевой передачи стал Александр Соболев.

Поведя 2:0 на 8-й минуте, «Зенит» мог спокойно играть на контратаках. В концовке Соболев «привёз» пенальти, который реализовал Мохамед Конате. После этого хороший момент был у Максима Самородова, но выручил Адамов. Отметился в протоколе игры и аргентинский защитник «Зенита» Роман Вега. В августе «Зенит» проведёт ещё два кубковых матча – с «Рубином» и «Оренбургом».



