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Питерец.ру » Спорт » Роман Вега и Жерсон – аргентинский и бразильский новички футбольного «Зенита»

Роман Вега и Жерсон – аргентинский и бразильский новички футбольного «Зенита»

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
globallookpress.com
Вега ранее выступал за «Аргентинос Хуниорс», а Жерсон – за «Фламенго».

«Зениту» нужно возвращать себе чемпионство, отобранное «Краснодаром». Новые вызовы – новые игроки: в команде Сергея Семака появились аргентинский и бразильский новички. «Питерец.ру» начинает представление с аргентинца Романа Веги – 21-летнего крайнего защитника, ранее выступавшего на своей родине за клуб Аргентинос Хуниорс». Клубный сайт «Зенита» не упустил возможность перечислить звездных футболистов, которых открыл футбольному миру именно этот аргентинский клуб – это Диего Марадона, Хуан Роман Рикельме и Эстебан Камбьяссо.

Побывал Вега и в дубле «Барселоны», но пробиться в основу каталонцев не получилось. Контракт между Вегой и петербургским клубом заключён сразу на пять лет, что логично – игрок-то молодой. СМИ активно публикуют интервью Веги: по словам зенитовского новичка, главный в его карьере тренер – Габриэль Милито, а по игровой манере Веге хотелось бы походить на канадца Альфонсо Дэвиса.

Выиграл «Зенит» борьбу с саудовским «Аль-Насром» за бразильского хавбека Жерсона: по слухам, в Рио-де-Жанейро (в Бразилии Жерсон играл за «Фламенго») перечислят 25 млн евро. СМИ называют Жерсона одним из лиц бразильского чемпионата, а Владислав Радимов высказался образно:

«Пульт от игры будет в его руках».


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