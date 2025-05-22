Сорвалась сделка между «Зенитом» и «Ботафого»: неужели Вендел продолжить жить и играть в футбол в Санкт-Петербурге?

Громом среди ясного неба грянула трансферная новость о том, что бразильский клуб «Ботафого» отказался выполнять ранее взятые обязательства по переходу Вендела («Питерец.ру» в январе сообщал об этой сделке). Сумма «отступных» за 27-летнего должна была составить внушительные 20 млн евро, а уж действующий чемпион России (совсем скоро выяснится, сохранит ли «Зенит» это звание по итогам сезона – 2024/2025) нашёл бы применение этим средствам.

СМИ цитируют самого Вендела:

«Я был удивлён расторжением контракта, уже подписанного с «Ботафого» в эту среду. Я уже выстраивал свою жизнь в Рио‑де‑Жанейро и сосредоточился на второй половине года.

Теперь я продолжу свою карьеру, стремясь к постоянному росту и ставя цель участвовать в крупных чемпионатах и однажды надеть майку сборной Бразилии, что является моей мечтой».

Всё дело – в политике: американский миллиардер Джон Текстор является так называемым мажоритарным акционером «Ботафого» (он же финансово связан с французским «Лионом» и британским «Кристал Пэлас» – вот магнат!). В настоящее время какие-либо финансовые транзакции с «Зенитом» по американскому законодательству не могут быть произведены. Это значит, что Вендел сможет выступать за «Зенит» и далее.