ента новостей

01:34
Победив в пятом матче финала Кубка Харламова МХК «Спартак» со счётом 2:1, «СКА-1946» удалось сократить отставание – счёт в серии стал 2–3
00:26
Сорвалась сделка между «Зенитом» и «Ботафого»: неужели Вендел продолжить жить и играть в футбол в Санкт-Петербурге?
16:35
На КАД между развязками с Рябовским шоссе и автодорогой Санкт-Петербург-Матокса перекроют две полосы
14:19
В школе Красногвардейского района открыли «Парты Героя»
13:55
В Петербурге празднование Дня города в этом году продлится до 1 июня
12:53
В Ленобласти полицейские раскрыли убийство 16-летней давности
11:53
Выставка Натальи Климовой «О! Женщина. Весь мир играет для тебя»
11:04
В Петербурге поймали «дропа», обманувшего пенсионера с Апрельской улицы
10:58
В Петербурге задержали подозреваемого в обмане пенсионера с улицы Кибальчича
10:53
В Ленобалсти поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Подвойского 
10:40
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионера с Апрельской улицы
10:20
В Петербурге задержали мужчину распылившего содержимое газового баллончика в вагоне метро
10:08
На Малой Балканской улице подростки отобрали самокат у 11-летнего мальчика
10:05
В центре СПб проблема с балконами
09:49
СПб вошел в тройку лидеров по объемам ипотечных кредитов
09:36
Женщины от 30 рожают чаще?
09:36
На Ленинском проспекте ограбили студента
09:28
Площадь квартир в новостройках СПб упала
22:19
Минимальное поражение баскетбольного «Зенита» в Краснодаре – и седьмой матч полуфинальной серии Единой Лиги ВТБ состоится 22 мая в Санкт-Петербурге
19:41
Всероссийский конкурс «Послы Победы. Ленинград»
19:38
В Госдуме поддерживают предложение об усилении наказаний в УК за нарушение закона об иноагентах
19:35
Суд в Москве оштрафовал Telegram на 2,8 млн рублей
19:32
В музейно-выставочном центре «Россия – Моя история» открылась выставка «ПОБЕДА! БЕРЛИН 1945»
14:44
Во Фрунзенском районе задержали подозреваемаю в сбыте «синтетики»
14:38
В Невском районе мужчина в лифте залил газом группу граждан с ограниченными возможностями
14:30
В Ленобласти «FORD TRANSIT» насмерть сбил велосипедиста
11:05
При счёте 0–3 в финале Кубка Харламова – 2025 «СКА-1946» удалось одержать первую победу над МХК «Спартак»
10:45
Матпомощь могут продлить
10:32
На стойках Пушкина искали нелегальных мигрантов
10:24
В Петербурге будут судить мужчину, избившего поторпевшего до слепоты
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Сорвалась сделка между «Зенитом» и «Ботафого»: неужели Вендел продолжить жить и играть в футбол в Санкт-Петербурге?

Сорвалась сделка между «Зенитом» и «Ботафого»: неужели Вендел продолжить жить и играть в футбол в Санкт-Петербурге?

0
Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
fc-zenit.ru
Полузащитник «Зенита» Вендел мог стать игроком бразильского «Ботафого» уже в начале лета.

Громом среди ясного неба грянула трансферная новость о том, что бразильский клуб «Ботафого» отказался выполнять ранее взятые обязательства по переходу Вендела («Питерец.ру» в январе сообщал об этой сделке). Сумма «отступных» за 27-летнего должна была составить внушительные 20 млн евро, а уж действующий чемпион России (совсем скоро выяснится, сохранит ли «Зенит» это звание по итогам сезона – 2024/2025) нашёл бы применение этим средствам.

СМИ цитируют самого Вендела:

«Я был удивлён расторжением контракта, уже подписанного с «Ботафого» в эту среду. Я уже выстраивал свою жизнь в Рио‑де‑Жанейро и сосредоточился на второй половине года.
Теперь я продолжу свою карьеру, стремясь к постоянному росту и ставя цель участвовать в крупных чемпионатах и однажды надеть майку сборной Бразилии, что является моей мечтой». 

Всё дело – в политике: американский миллиардер Джон Текстор является так называемым мажоритарным акционером «Ботафого» (он же финансово связан с французским «Лионом» и британским «Кристал Пэлас» – вот магнат!). В настоящее время какие-либо финансовые транзакции с «Зенитом» по американскому законодательству не могут быть произведены. Это значит, что Вендел сможет выступать за «Зенит» и далее.

Все по теме: футбол, Зенит
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

20-01-2025, 23:40
Луис Энрике стал игроком «Зенита», Артур отправляется в «Ботафого», а по завершении сезона в Бразилию уедет и Вендел
1-08-2023, 19:18
Генеральный директор «Зенита» Медведев официально не подтвердил предложение «Наполи» по трансферу Вендела
2-07-2023, 22:00
Вендел становится новым Юри Алберто? Бразилец не хочет возвращаться в «Зенит»?
17-07-2024, 23:55
Вендел то ли переходит в «Галатасарай», то ли продолжит выступления за «Зенит», Клаудиньо – на полпути во «Фламенго»
30-06-2017, 21:19
Манолас передумал переходить в «Зенит», при чём здесь «Челси»?
7-10-2020, 00:50
Бразилец Вендел – неожиданный и дорогой новичок «Зенита»

Происшествия на дорогах

20-05-2025, 14:30
В Ленобласти «FORD TRANSIT» насмерть сбил велосипедиста
19-05-2025, 13:09
На Союзном проспекте иномарка сбила 7-летнего мальчика
17-05-2025, 13:20
В Шушарах иномарка сбила 4-летнего мальчика на самокате
17-05-2025, 13:14
В Сестрорецке иномарка сбила 5-летнего мальчика
Наверх