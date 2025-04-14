Крупная победа «Зенита» над «Краснодаром» со счётом 4:1, автором победного мяча стал Лусиано Гонду

«Зенит» сумел одержать крупную победу над лидером чемпионата России по футболу «Краснодаром»: разрыв между продолжающими лидировать «Быками» и петербуржцами составляет 2 очка. «Питерец.ру» обратил внимание, что краснодарцы перед встречей с «Зенитом» одержал четыре победы подряд – над «Пари НН» (3:0), «Ростовом» (1:0), «Факелом» (5:0) и «Акроном» (1:0). В матче с воронежцами дубль сделал нигериец Олусегун, который вышел в стартовом составе и на против «Зенита».

Но открыл счёт на поле «Газпром Арены» не Олусегун, а Никита Кривцов, которому на 16-й минуте ассистировал краснодарский колумбиец Джон Кордоба. Отыгрались «сине-бело-голубые» на 29-й минуте, когда Андрей Мостовой поразил ворота Станислава Агкацева, сыграв на добивании. Перед перерывом тот же Мостовой ассистировал Лусиано Гонду: именно аргентинец вывел «Зенит» вперёд.

В концовке «Зенит» забил ещё дважды (отличились Максим Глушенков и забивший свой второй гол в РПЛ бразилец Луис Энрике) и победил со счётом 4:1. Завершился 24-й тур матчем, в котором «Крылья Советов» победили «Химки» (3:1). Лидирует набравший 52 очка «Краснодар», у «Зенита» – 50 очков. Неожиданно проигравший махачкалинскому «Динамо» «Спартак» делит 3–4 места с ЦСКА.