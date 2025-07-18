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Питерец.ру » Спорт » Российская шахматистка Екатерина Лагно проиграла свой матч 1/8 финала Кубка мира на тай-брейке, в четвертьфинал попали четыре индийских и три китайских участницы турнира

Российская шахматистка Екатерина Лагно проиграла свой матч 1/8 финала Кубка мира на тай-брейке, в четвертьфинал попали четыре индийских и три китайских участницы турнира

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
fide.com
Лагно выиграла первую партию тай-брейка, но не смогла устоять во второй и в итоге последней из россиянок покинула Кубок мира.

Никто из шести российских шахматисток, принимавших участие в Кубке мира в Батуми, не смог пробиться в 1/4 финала, да и до 1/8 финала добралась лишь Екатерина Лагно. Сегодня супруга гроссмейстера Александра Грищука повела в счёте на тай-брейке после победы в первой партии с укороченным контролем времени. Однако Харика Дронавалли из Индии сумела победить «на заказ», а впоследствии выиграла матч у Лагно с общим счётом 3,5:2,5.

«Питерец.ру» обратил внимание, что в четвертьфинал помимо Дронавалли вышли ещё четыре представительницы родины шахмат – победившая сегодня Александру Костенюк из Швейцарии Хампи Конеру, а также Дивья Дешмух и Рамешбабу Вайшали. Сестра гроссмейстера Прагнанандхи провела самый изматывающий тай-брейк игрового дня, победив Меруерт Камалиденову с общим счётом 4,5:3,5.

Реноме китайских шахмат тоже на высоте: три участницы Кубка мира из Поднебесной пробились в 1/4 финала – Тань Чжунъи, Лэи Тинцзе и Сун Юйсинь. Ещё одной четвертьфиналисткой стала Нана Дзагнидзе (Грузия). Состав четвертьфинальных пар: Лэи Тинзце – Дзагнидзе, Конеру – Сун Юйсинь, Дешмух – Дронавалли и Тань Чжунъи – Вайшали.

Победительница, финалистка и ставшая третьей участница Кубка мира попадут на претендентский турнир.

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