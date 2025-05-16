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Питерец.ру » Спорт » Петербургская шахматистка Анастасия Боднарук заняла 6-е место на чемпионате Азии, Валентина Гунина – 7-е, Лея Гарифуллина – 11-е, Мария Якимова – 25-е

Петербургская шахматистка Анастасия Боднарук заняла 6-е место на чемпионате Азии, Валентина Гунина – 7-е, Лея Гарифуллина – 11-е, Мария Якимова – 25-е

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
www.chessbase.in
Елизавета Дорохина из Северной столицы заняла в Эль-Айне 57-е место, набрав 50% очков – 4,5 из 9.

Российские шахматистки завершили своё выступление на азиатском первенстве, проходившем в Эль-Айне (ОАЭ). Под флагом ФИДЕ в Эмиратах играли Лея Гарифуллина, Валентина Гунина, Ольга Гиря, Анастасия Боднарук, Мария Якимова, Яна Жапова, Маргарита Потапова, Елена Томилова, Галина Михеева, Екатерина Донченко и Елизавета Дорохина («Питерец.ру» расположил шахматисток в соответствии с текущим рейтингом).

Лучше всех выступила петербурженка Боднарук, набравшая 6,5 очков за 9 туров и финишировавшая шестой. Боднарук одержала 6 побед (в том числе – Якимову, Гунину и Гирю) и сыграла вничью в 5-м туре с будущим вторым призёром Бат-Эрдене Мунгунзул из Монголии (не путать с Бат Монгонтуул!). Из трёх поражений Боднарук в Эль-Айне решающим стало фиаско Анастасии в 8-м туре, когда она уступила Гульрухбегим Тохирджоновой, которая теперь снова выступает за Узбекистан, а не за США.

Чемпионкой Азии – 2025 стала международный мастер из КНР Сун Юйсинь, прошедшая турнирную дистанцию без поражений и набравшая 7 очков. Те же 7 очков набрали ещё три шахматистки: Мунгунзул по дополнительным показателям стала серебряным призёром, третье место заняла Ксения Балабаева из Казахстана. У Валентины Гуниной – седьмое место.

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