На XIX турнире «Moscow Open – 2023» петербургский шахматист Кирилл Шубин идёт 9-м после 6-го тура, а единоличным лидером в женском турнире стала Маргарита Лысенко – 5,5 очков

Пока шахтёр Ян Непомнящий записывает двусмысленные видео-поздравления с днём шахматиста (20 июля), в Москве продолжается «Опен», в котором участвует значительное число петербургских шахматистов. Именно петербургских: гроссмейстер Даниил Линчевский, который значится рейтинговым лидером на сайте шахматной федерации Ленобласти, на «Moscow Open» официально заявлен за Санкт-Петербург. Имеющий второй рейтинговый номер «общего» (мужского) турнира (2561), Линчевский плетётся поднялся на 30-е место после второй подряд победы: на этот раз повержен подмосковный школьник Станислав Лисенков.

После 6-го тура лидеров «общего» турнира стало трое – это гроссмейстеры Сергей Волков (2451) и Арсений Нестеров (2554) и международный мастер Рудик Макарян (2541), которые набрали по 5,5 очков. Челябинец Ярослав «Душнила» Ремизов (2409) по коэффициенту занимает 4-е место, отставая от трио лидеров на пол-очка. Те же 5 очков – в активе петербуржца Кирилла Шубина (2388), который в этом туре одолел шахматиста из Азербайджана.

«Питерец.ру» заметил и успех Маргариты Лысенко, которая белыми обыграла Ольгу Баделько и лидирует в гордом одиночестве: Лысенко – 5,5 очков. Петербурженка Татьяна Гетьман набрала 4,5 очка – 12-е место.