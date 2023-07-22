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Питерец.ру » Спорт » На XIX турнире «Moscow Open – 2023» петербургский шахматист Кирилл Шубин идёт 9-м после 6-го тура, а единоличным лидером в женском турнире стала Маргарита Лысенко – 5,5 очков

На XIX турнире «Moscow Open – 2023» петербургский шахматист Кирилл Шубин идёт 9-м после 6-го тура, а единоличным лидером в женском турнире стала Маргарита Лысенко – 5,5 очков

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
moscowchess.org
Лучший шахматист Ленобласти Даниил Линчевский одержал две победы подряд и поднялся на 30-е место.

Пока шахтёр Ян Непомнящий записывает двусмысленные видео-поздравления с днём шахматиста (20 июля), в Москве продолжается «Опен», в котором участвует значительное число петербургских шахматистов. Именно петербургских: гроссмейстер Даниил Линчевский, который значится рейтинговым лидером на сайте шахматной федерации Ленобласти, на «Moscow Open» официально заявлен за Санкт-Петербург. Имеющий второй рейтинговый номер «общего» (мужского) турнира (2561), Линчевский плетётся поднялся на 30-е место после второй подряд победы: на этот раз повержен подмосковный школьник Станислав Лисенков.

После 6-го тура лидеров «общего» турнира стало трое – это гроссмейстеры Сергей Волков (2451) и Арсений Нестеров (2554) и международный мастер Рудик Макарян (2541), которые набрали по 5,5 очков. Челябинец Ярослав «Душнила» Ремизов (2409) по коэффициенту занимает 4-е место, отставая от трио лидеров на пол-очка. Те же 5 очков – в активе петербуржца Кирилла Шубина (2388), который в этом туре одолел шахматиста из Азербайджана.

«Питерец.ру» заметил и успех Маргариты Лысенко, которая белыми обыграла Ольгу Баделько и лидирует в гордом одиночестве: Лысенко – 5,5 очков. Петербурженка Татьяна Гетьман набрала 4,5 очка – 12-е место.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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