Защитник «Зенита» Сергей Волков отправляется в аренду в «Сочи»: права выкупа нет

Футбольное межсезонье пестрит различными новостями и слухами относительно переходов игроков из клуба в клуб. «Питерец.ру» напоминает о самых значимых переменах в составе «Зенита» на данный момент. Покинули команду Сергея Семака уроженец Ленинградской области Дмитрий Чистяков (уже заключил контракт с «Ростовом») и Алексей Сутормин (подписал контракт с «Крыльями Советов»). В ростовскую аренду отправился вратарь Даниил Одоевский (ему не привыкать к арендам!), и вот ещё один футболист «Зенита» в следующем сезоне будет играть за другой клуб.

Речь идёт о 22-летнем защитнике Сергее Волкове, который пока не может похвастаться большим количеством матчей за основу экс-чемпиона России. Родившийся в Чите Волков является выпускником академии «Краснодара», а в Российской Премьер-Лиге этот игрок дебютировал весной 2022 года. Первый блин в матче на высшем уровне не получился комом: вышедший на замену Волков сумел принести «Быкам» победу, забив в концовке встречи с «Рубином».

Волкова арендовал новичок РПЛ «Сочи»: СМИ сообщают, что права выкупа в договоре нет. К тому же есть сомнения что Волков по карману сочинцам. Различные инсайдеры сообщают, что «Зенит» могут покинуть Вендел, Ренан, Дуглас Сантос, Ренан и Кассьерра.