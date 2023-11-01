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Питерец.ру » Спорт » Гол Андрея Сергеева на исходе матча помог «Зениту» обыграть «Крылья Советов» в матче Кубка России

Гол Андрея Сергеева на исходе матча помог «Зениту» обыграть «Крылья Советов» в матче Кубка России

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72
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
fc-zenit.ru
«Зенит» выиграл кубковую группу, в которой ещё были «Ахмат» и «Балтика».

31 октября на «Газпром Арене» состоялся заключительный для «Зенита» матч в группе С. Команда Сергея Семака встречалась с самарскими «Крыльями Советов», и главный тренер петербургского клуба выставил на этот матч следующее сочетание игроков.

В воротах появился Михаил Кержаков, в защите – Дмитрий Чистяков, Вячеслав Караваев, Нуралы Алип, Роберт Ренан и Данил Круговой, в центре поля – Ду Кейрос, Александр Коваленко и Александр Ерохин, в атаке – Андрей Мостовой и Алексей Сутормин.

Самарцы превзошли «Зенит» по ударам в створ ворот, а решающий эпизод случился на 87-й минуте. Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев выбил мяч в поле, но борьбу за «пятнистого» выиграл Ерохин. В прорыв был отправлен свежий Иван Сергеев, которого Семак выпустил на замену на второй тайм, и форвард «Зенита» забил бывшему клубу. «Питерец.ру» одобряет то, что Сергеев почти не праздновал гол по понятным причинам.

Выиграв у «Крыльев», «Зенит» набрал в группе С 14 очков, второе место заняла «Балтика», у которой на 2 очка меньше. «Ахмат» (7 очков) оказался на третьем месте, а вот самарский клуб очутился на самом дне, ограничившись парой очков.

4 ноября «Зенит» сыграет с «Балтикой» в 14-м туре Российской Премьер-Лиге, начало в 19:00.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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