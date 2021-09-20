«Зенит» уверенно обыграл «Рубин» в Казани, да ещё и Слуцкого удалили с поля

«Рубин» Леонида Слуцкого уже успел стать неудобным соперником для «Зенита», к тому же команда Сергея Семака испытывала кадровые проблемы. Не поехали в Казань такие значимые для «Зенита» футболисты, как Сердар Азмун, Деян Ловрен, Вячеслав Караваев и Магомед Оздоев.

Однако нет худа без добра: в стартовом составе вышел Артём Дзюба и порадовал «сине-бело-голубую» торсиду двумя голами. Центрфорвард стал автором первого и третьего мячей «Зенита» (второй забил вернувшийся в состав после дисквалификации ФИФА Клаудиньо), да и четвертый гол забил тоже зенитовец. Правда Дмитрий Чистяков в эффектном прыжке поразил … собственные ворота после исполненного игроками «Рубина» стандарта.

«Питерец.ру» обратил внимание не только на не повлиявший на итоговый счёт 3:1 конфуз Чистякова, но и на красную карточку Слуцкому. Наставник «Рубина», уже «висевший» на жёлтой карточке от главного арбитра Сергея Иванова, эмоционально прореагировал на один из игровых эпизодов. Иванов заметил это и изгнал тренера «Рубина» со скамейки.