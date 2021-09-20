ента новостей

22:46
«Зенит» уверенно обыграл «Рубин» в Казани, да ещё и Слуцкого удалили с поля
19:08
Ведущие специалисты в области лазерных технологий встретились на конференции, организованной СПбГМТУ
19:06
На мосту через реку Оять введут реверсивное движение
19:02
Выставка «Комплексное зрелище»
18:52
Выставка «Стихи-я-Петербург»
13:56
В Ленобласти в ДТП пострадал подросток на мотоцикле
13:36
В центре Петербурга внедорожник сбил двоих подростков
13:09
Ладожский мост разведут для прохода буксирного состава
11:03
Ольга Галкина ударила Виталия Милонова
10:53
В Ленобласти иномарка сбила 3-летнюю девочку
09:39
Без силовиков и айтишников никуда
08:34
Без тунца и лосося?
07:01
Кого выбрали?
13:35
В Ленобласти обнаружили охотника с простреленной головой
13:16
Разводку моста через Свирь перенесли на сутки
07:21
Кинчев против вакцинации
07:20
Аренда офисов возрождается
07:20
50 тысяч блокадникам
18:40
Выставка «Николетта Чекколи. Страшные сказки»
18:37
Открытие сезона филармонии
18:34
Главком ВМФ принял участие в совещании в СПбГМТУ
16:02
Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста
15:58
Праздник спорта в Петербурге по сдаче ГТО организовал Илья Лещев
14:31
«Зелёные» организовали самое масштабное по длительности предвыборное мероприятие
10:49
В Петербурге мужчина погиб, упав с 20-го этажа
10:35
В Петербурге задержан лжеследователь и его подельница, выманивавшие у пенсионеров денежные средства
09:15
Выборы перестали быть интересными
08:37
Что с прожиточным минимумом?
08:02
На «дистанционке» стало больше
23:42
«Зенит» начал Лигу Чемпионов с поражения в Лондоне от «Челси»
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » «Зенит» уверенно обыграл «Рубин» в Казани, да ещё и Слуцкого удалили с поля

«Зенит» уверенно обыграл «Рубин» в Казани, да ещё и Слуцкого удалили с поля

0
0
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
fc-zenit.ru
При счёте 3:0 в пользу «Зенита» очень красивый автогол забил петербуржец Чистяков.  

«Рубин» Леонида Слуцкого уже успел стать неудобным соперником для «Зенита», к тому же команда Сергея Семака испытывала кадровые проблемы. Не поехали в Казань такие значимые для «Зенита» футболисты, как Сердар Азмун, Деян Ловрен, Вячеслав Караваев и Магомед Оздоев.

Однако нет худа без добра: в стартовом составе вышел Артём Дзюба и порадовал «сине-бело-голубую» торсиду двумя голами. Центрфорвард стал автором первого и третьего мячей «Зенита» (второй забил вернувшийся в состав после дисквалификации ФИФА Клаудиньо), да и четвертый гол забил тоже зенитовец. Правда Дмитрий Чистяков в эффектном прыжке поразил … собственные ворота после исполненного игроками «Рубина» стандарта.

«Питерец.ру» обратил внимание не только на не повлиявший на итоговый счёт 3:1 конфуз Чистякова, но и на красную карточку Слуцкому. Наставник «Рубина», уже «висевший» на жёлтой карточке от главного арбитра Сергея Иванова, эмоционально прореагировал на один из игровых эпизодов. Иванов заметил это и изгнал тренера «Рубина» со скамейки.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

8-03-2021, 20:23
«Зенит» Семака проиграл «Рубину» Слуцкого: спасительный пенальти не реализовал Дзюба
14-03-2021, 00:22
«Зенит» разгромил «Ахмат», а ЦСКА неожиданно проиграл в Туле «Арсеналу»
7-12-2019, 00:55
Отрыв «Зенита» от «Локомотива» увеличился до 11 очков
25-07-2021, 19:47
Кухарчук забил первым, но «Зенит» отыгрался и победил
24-11-2019, 00:36
Голы Азмуна и Дзюбы позволили «Зениту» победить в Казани
19-08-2020, 23:17
Сердар Азмун стал главным героем победы «Зенита» над ЦСКА в 3-м туре

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
69
Сегодня, 13:56
В Ленобласти в ДТП пострадал подросток на мотоцикле
0
79
Сегодня, 13:36
В центре Петербурга внедорожник сбил двоих подростков
0
136
Сегодня, 10:53
В Ленобласти иномарка сбила 3-летнюю девочку
0
626
1-09-2021, 13:36
В Ленобласти грузовик переехал 6-летнего мальчика
Наверх