Вратарь «Крыльев Советов» Ломаев не пропустил от «Краснодара», и «Быки» не смогли обогнать «Зенит» в таблице РПЛ

«Питерец.ру» удивлён том, что «Краснодар» не использовал шанс обогнать «Зенит» в таблице футбольного первенства России. Команде Мурада Мусаева нужно было в понедельник обыграть в гостях середняка РПЛ – самарские «Крылья Советов». Нашёлся у «Быков» свой антигерой, которым стал краснодарский защитник Сергей Волков.

В дебюте матча с Самаре именно Волков стал виновником отмены быстрого гола «Краснодара»: просмотр видеоповтора показал контакт мяча с рукой. Забей «Краснодар» уже на 10-й минуте, и гости могли спокойно играть по счёту, как говорят любители футбола. Мог до перерыва забивать ещё один игрок краснодарской обороны, но Хуниору Алонсо не удалось поразить ворота Ломаева. Незадолго до перерыва игра стала живее, но забить команды не смогли.

Не был открыт счёт и во втором тайме, хотя с 64-й минуты хозяева поля играли в большинстве после удаления Волкова. После этого снова мог забить защитник, но самарец Костанца угодил в штангу. «Краснодар» в меньшинстве больше не помышлял о победе и заработал в Самаре лишь ничью. А это значит, что и у «Зенита», и у «Краснодара» – по 50 очков, но команда Сергея Семака лидирует по дополнительным показателям. «Зенит» сыграет с «Факелом», ЦСКА, «Ахматом» и «Ростовом».



