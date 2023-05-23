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Питерец.ру » Спорт » Бывший волейболист «Зенита» и «Динамо-ЛО» Александр Волков завершил карьеру и сразу стал главным тренером клуба «Белогорье»

Бывший волейболист «Зенита» и «Динамо-ЛО» Александр Волков завершил карьеру и сразу стал главным тренером клуба «Белогорье»

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31
Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
zenit-kazan.com
Олимпийский чемпион Лондона – 2012 выиграл золото этого сезона в составе казанского «Зенита».

Александр Волков – одна из ярчайших звёзд отечественного волейбола XXI века. «Питерец.ру» напоминает основные вехи спортивного пути высокорослого блокирующего.

Волков родился в 1985 году в Москве, и в 2002 году начал профессиональную карьеру в столичном «Динамо» у бывшего тренера сборной России Виктора Радина. В 2010–2011 году Волков провёл сезон в итальянском «Кунео», после чего перешёл в «Зенит-Казань». В составе сборной России Волков выступал на трёх Олимпиадах, став чемпионом в Лондоне – 2012.

В петербургском «Зените» Волков появился с самого основания клуба, и выступал за «сине-бело-голубых» два сезона в 2017–2019 годах. Привычным для некоторых зенитовцев маршрутом Волков затем отправился в «Динамо-ЛО» (сезон 2019/2020), после чего красиво завершил выступления чемпионством в этом сезоне в составе казанского «Зенита».

И вот – новый вызов для Олимпийского чемпиона Волкова: директор клуба «Белогорье» Сергей Тетюхин (коллега Волкова по лондонскому финалу) объявил: Волков сменит Бориса Колчина. Тетюхин назвал Волкова «молодым и амбициозным тренером со своим видением современного волейбола», хотя правильнее сказать – начинающим.

«Белогорье» в сезоне – 2022/2023 заняло пятое место, обыграв «Динамо-ЛО».

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