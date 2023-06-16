Кирилл Столбов отправлен «Зенитом» в ростовскую аренду, а Далером Кузяевым заинтересовался турецкий «Бешикташ»

Официальный сайт «Зенита» информирует, что полузащитник Кирилл Столбов отправляется в аренду в «Ростов». Соглашение между «Зенитом» и «Ростовом» заключено: 19-летний игрок может быть выкуплен ростовчанами по истечении годичной аренды. Уроженец Санкт-Петербурга Столбов является воспитанником «Газпром»-Академии, в которой он занимался с 15 лет. Больше года назад Столбов вышел на поле в своём дебютном матче РПЛ в матче «сине-бело-голубых» с «Пари НН». В сезоне – 2022/2023 Стобов сыграл 7 игр за «Енисей» из Красноярска, забив 2 гола. Есть в активе молодого футболиста и одна кубковая игра.

«Питерец.ру» обратил внимание и на мнение одного турецкого журналиста, который называет будущим клубом Далера Кузяева «Бешикташ». Дело в том, что действующий контракт Кузяева с «Зенитом» истечёт в конце июня. В завершившемся сезоне Кузяев провёл за «Зенит» 35 матчей, забив 5 голов и сделав 7 передач.

В возможном появлении Кузяева в «Бешикташе» интересно следующее: титульным спонсором этого турецкого клуба является «Газпром». СМИ много обсуждали, сколько «Газпром» заплатит «Бешикташу» за партнёрство. Начинают сбываться предсказания о том, что через «Бешикташ» удастся отправлять игроков из РПЛ в зарубежные клубы?