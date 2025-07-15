Колумбиец Риос, аргентинец Тьяго Альмада и серб Иван Илич не перейдут в «Зенит», а бразилец Кайо Жорже – может

СМИ уверяют, что футбольный «Зенит» всерьёз рассматривал вариант с приглашением колумбийца Ричарда Риоса, ссылаясь на футбольного инсайдера Фабрицио Романо. Последний утверждает, что российский клуб готов был раскошелиться на 30 млн евро, но сделка с бразильским «Палмейрасом» не состоится. Сам 25-летний Риос рассчитывает перейти в «Рому», в которой ранее выступал его соотечественник Алдаир.

В июле «Зенит» интересовался аргентинцем Тьяго Альмадой, предложив за него бразильскому «Ботафого» 35 млн евро (больше, чем за Риоса!). Однако крайний нападающий Альмада с большой вероятностью усилит португальскую «Бенфику» либо мадридский «Атлетико». В Португалию Альмаде советуют ехать знакомые из мира футбола, а «матрасники» видятся более статусным клубом.

Серб Иван Илич из «Торино» этим летом в Россию не переедет: ни «Зенит», ни «Спартак» не горят желанием брать в состав столь травматичного игрока. Туринский клуб желает избавиться от Илича хотя бы за 12 млн евро.

Раз не получилось приобрести Риоса или Альмаду, а подверженный травмам Илич не подошёл, то менеджмент «Зенита» быстро найдёт новую трансферную цель. В планах петербургского клуба – покупка Кайо Жорже из «Крузейро». Но сам Кайо Жорже и его клуб.







