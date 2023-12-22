Бразильский «тренд» в трансферах петербургского «Зенита» – не новость. Был «аргентинский» период в «Зените», а сейчас продолжается «бразильский». Очередным новичком «сине-бело-голубых» из солнечной Бразилии может стать правый крайний нападающий клуба «Палмейраса» Артур Гимарайнш, но сделка ещё не состоялась.

Различные футбольные инсайдеры сообщают следующее: клубы («Палмейрас» и «Зенит») вроде бы уже согласовали переход и сумму отступных из Санкт-Петербурга. Речь идёт о 15 млн за самого игрока (что примерно в полтора раза выше его оценочной трансферной стоимости) и ещё порядка 3 млн евро различными бонусами. Но вот сам Артур Гимарайнш или просто Артур не жаждет переехать в Россию: во всяком случае, личный контракт игрока с командой Сергея Семака ещё не согласован.

«Питерец.ру» посмотрел всем известный сайт, где висят постоянно меняющиеся «ценники» на футболистов. Артур, которому в феврале исполнилось !уже 25 лет, делит 6–8 места в списке трансферных «активов» клуба из Сан-Паулу вместе с центрфорвардом Рони и полузащитником Габриэлем Менину – все трое оценены в 10 млн евро. А самый дорогой из футболистов «Палмейраса» Эндрик (45 млн евро) уже согласовал переход в мадридский «Реал» следующим летом.