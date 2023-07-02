Вендел становится новым Юри Алберто? Бразилец не хочет возвращаться в «Зенит»?

«Питерец.ру» не хотел верить слухам о возможном нежелании полузащитника петербургского «Зенита» Вендела возвращаться из Бразилии в российский клуб. Но трудно просто так пройти мимо слов Сергея Семака о Венделе. Что же заявил Сергей Богданович?

Семак напомнил очевидное – у бразильца действует контракт с «Зенитом». Но наставник «сине-бело-голубых» признал, что Вендел желает попробовать свои силы в новом клубе. Главное – что Венделу вроде бы разрешили поискать новый клуб, к тому же он всё равно задержался в отпуске и не вернулся в расположение команды вовремя.

Однако вероятность возвращения Вендела есть, к тому же из бразильских клубов вряд ли кто-то в состоянии заплатить «Зениту» 15–20 млн за трансфер Вендела этим летом. А за меньшие деньги руководство чемпиона России точно не расстанется со столь статусным футболистом.

Интерес к Венделу со стороны итальянской «Ромы» не подтвердился, а «Фламенго» вряд ли способен заплатить за Вендела сумму, устраивающую «Зенит». Трения между игроком и клубом теоретически способны снизить его трансферную стоимость, но только в том случае, если «Зенит» будет стремиться продать Вендела. Семак уже отметил, что насильно удерживать Вендела в «Зените» не станут.