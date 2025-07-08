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Питерец.ру » Спорт » Победа «Зенита-2» в Раменском: Тимур Иванов заработал пенальти, отдал результативную передачу и сам установил итоговый счёт 3:1

Победа «Зенита-2» в Раменском: Тимур Иванов заработал пенальти, отдал результативную передачу и сам установил итоговый счёт 3:1

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
На фото – главный тренер зенитовского дубля Константин Коноплёв на пресс-конференции.

Дубль футбольного «Зенита» продолжает побеждать: на этот раз удачным стал выезд «сине-бело-голубых» в Раменское. Клубный сайт не преминул вспомнить о золотом голе Радека Ширла в ворота «Сатурна» в 2007 году, добавив, что ныне подмосковная команда не играет в высшем футбольном дивизионе России.

«Питерец.ру» перечисляет стартовый состав «Зенита-2» в Раменском: в воротах – Шичанин, полевые игроки – Чернов, Обонин, Лукиных, Карелин, Никифоров, Глазунов, Столбов, Фролов, Пшенников и Тимур Иванов. В начале матча пару моментов не реализовал Пшенников, а открыл счёт Столбов: случилось это на 20-й минуте (заработал 11-метровый активный Иванов).

Петербуржцы сразу же забили снова: Иванов удачно прострелил на Фролова – 2:0 на 23-й минуте, этот счёт продержался до перерыва. Раз Иванов поучаствовал в обоих голах своей команды в первом тайме – нужно самому забить во втором: это и произошло на 74-й минуте. Ассистировал Иванову в том эпизоде Пшенников. «Леон Сатурн» (так теперь официально называется раменский клуб) отыграл один мяч, итоговый счёт матча – 3:1 в пользу «Зенита-2». Эта победа стала для команды Константина Коноплёва седьмой подряд.

Есть и кадровая новость: голкипер Давид Бязров перейдёт в «Аланию».

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