ента новостей

00:46
«Зенит-2» в результативном матче победил клуб «Луки-Энергия» со счётом 4:3
00:16
Крах Даниила Медведева на Уимблдоне – 2025: лучший российский теннисист выбыл в первом круге на втором подряд турнире «Большого шлема»
17:00
Доигровщица сборной Азербайджана Елизавета Рубан будет выступать за волейбольную «Ленинградку», за которую она уже отыграла два сезона в 2018–2020 годах
15:00
На КАД между развязками с Ропшинским и Волхонским шоссе перекроют две полосы
14:46
В Петроградском районе появилась студия звукозаписи для молодёжи
14:39
В Петербурге завершились Всероссийские соревнования по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (дисциплина «бочча»)
14:35
Выставка "Холодно"
14:32
Выставка «Сила времени»
14:28
В петербурге выявили незаконное подключение к электросетям для добычи криптовалюты
14:23
На Муринской дороге задержали напавших с ножом и молотком на подростка
14:08
В Васкелово неизвестный протаранил ворота частного дома и повредил топором чужую автомашину
14:01
Трассу «Кола» перекроют на 45 минут в связи с разводкой Ладожского моста
13:57
Фотовыставка Ромы Зверя
13:51
Водитель грузовика погиб в результате смертельного ДТП на КАД
13:48
На КАД произошел дорожный конфликт со стрельбой
13:43
В Гатчине задержали одного из налетчиков на магазин в деревне Малые Колпаны
13:40
В Петербурге поймали двоих стрелков на станции метро «Адмиралтейская»
13:37
На улице Пловдивской задержали стрелков из окна
13:34
На Двинской улице задержаны двое местных жителей за стрельбу у себя в квартире
09:51
На Красносельском шоссе «УАЗ Патриот» сбил 14-летнего подростка
09:42
В Калининском районе избили фельдшера скорой помощи
09:37
В ДТП на трассе «Кола» пострадали два человека
08:53
В Петербурге обсуждают новые правила для аниматоров
08:25
Стали больше интересовать IT и научные специальности
08:08
Власти Санкт-Петербурга вводят новый порядок учета ресторанов
08:01
Ленинградский зоопарк загадывает загадку
01:34
Дарья Войт свергла Анну Журову с лидирующей позиции в женской шахматной Высшей лиге, а петербурженки Анастасия Боднарук, Мария Якимова и Ольга Карманова выиграли свои партии
01:04
В скучном 4-м туре шахматной Высшей лиги в Липецке победили своих соперников петербуржцы Алексей Гоганов, Кирилл Шубин и Евгений Левин
16:18
Сергей Толчинский может покинуть СКА, а Бобби Линч и Маркус Филлипс представляются сомнительным усилением состава команды Игоря Ларионова
00:50
Петербургские шахматистки в 3-м туре Высшей лиги: Боднарук, Якимова и Овод свои партии выиграли, Гетьман – ничья, Карманова, Кузнецова и Шишкарёва – поражения
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » «Зенит-2» в результативном матче победил клуб «Луки-Энергия» со счётом 4:3

«Зенит-2» в результативном матче победил клуб «Луки-Энергия» со счётом 4:3

0
Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
Прекрасная реализация моментов до перерыва: зенитовцы трижды попали в створ ворот соперника, и трижды забили!

«Питерец.ру» обратил внимание на матч зенитовских дублёров с командой «Луки-Энергия», где было забито сразу семь голов. Стартовый состав: воротах – Шичанин, полевые игроки – Чернов, Обонин, Лукиных, Карелин, Никифоров, Глазунов, Столбов, Фролов, Пшенников и Тимур Иванов. По сравнению с предыдущим официальным матчем (пропускавшие прошлый тур зенитовские дублёры успели ещё победить в «товарняке» «Балтику» со счётом 1:0) Константин Коноплёв рискнул поменять центр обороны, и три пропущенных мяча красноречиво свидетельствуют о результате подобного эксперимента.

В первом тайме забивала только одна команда – «Зенит-2». В дебюте встречи Пшенников попал в штангу, но Никифоров преуспел на добивании. Затем Столбов, не замечая сопротивления защиты, удвоил преимущество «сине-бело-голубых». Прямо перед перерывом тот же Столбов хорошо подал мяч с углового, и Чернов забил «гол в раздевалку».

Но футболисты клуба «Луки-Энергия» не сдались и во втором тайме трижды огорчили Шичанина. Начало было положено на 73-й минуте, когда отличился Сергеев. «Зенит-2» вернул себе крупное преимущество в счёте, когда Столбов оформил дубль. После этого у гостей отличились Майборода и Коренблюм, забивший в компенсированное время.


Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

2-04-2021, 00:00
«Ленинградец» разгромил клуб «Луки-Энергия» со счётом 4:0
30-08-2024, 23:40
Молодёжный «Зенит» со счётом 2:0 обыграл сверстников из «Сочи», голы забили Никита Базилевский и Тимур Иванов
22-07-2023, 02:46
Молодёжный «Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом», хотя Константин Воинков сделал дубль
16-06-2023, 23:00
Кирилл Столбов отправлен «Зенитом» в ростовскую аренду, а Далером Кузяевым заинтересовался турецкий «Бешикташ»
17-01-2017, 19:13
«Зенит» выиграл товарищеский матч со счётом 4:1
28-07-2023, 19:23
3:2 – с таким счётом «молодёжка» «Зенита» смогла одержать победу в гостях в 4-м туре

Происшествия на дорогах

Вчера, 13:51
Водитель грузовика погиб в результате смертельного ДТП на КАД
Вчера, 09:51
На Красносельском шоссе «УАЗ Патриот» сбил 14-летнего подростка
Вчера, 09:37
В ДТП на трассе «Кола» пострадали два человека
28-06-2025, 15:29
В Красногвардейском районе «Лада Приора» протаранила светофорный столб. Водитель погиб
Наверх