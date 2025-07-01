«Зенит-2» в результативном матче победил клуб «Луки-Энергия» со счётом 4:3

«Питерец.ру» обратил внимание на матч зенитовских дублёров с командой «Луки-Энергия», где было забито сразу семь голов. Стартовый состав: воротах – Шичанин, полевые игроки – Чернов, Обонин, Лукиных, Карелин, Никифоров, Глазунов, Столбов, Фролов, Пшенников и Тимур Иванов. По сравнению с предыдущим официальным матчем (пропускавшие прошлый тур зенитовские дублёры успели ещё победить в «товарняке» «Балтику» со счётом 1:0) Константин Коноплёв рискнул поменять центр обороны, и три пропущенных мяча красноречиво свидетельствуют о результате подобного эксперимента.

В первом тайме забивала только одна команда – «Зенит-2». В дебюте встречи Пшенников попал в штангу, но Никифоров преуспел на добивании. Затем Столбов, не замечая сопротивления защиты, удвоил преимущество «сине-бело-голубых». Прямо перед перерывом тот же Столбов хорошо подал мяч с углового, и Чернов забил «гол в раздевалку».

Но футболисты клуба «Луки-Энергия» не сдались и во втором тайме трижды огорчили Шичанина. Начало было положено на 73-й минуте, когда отличился Сергеев. «Зенит-2» вернул себе крупное преимущество в счёте, когда Столбов оформил дубль. После этого у гостей отличились Майборода и Коренблюм, забивший в компенсированное время.



