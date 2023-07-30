Дублёры футбольного «Зенита» не смогли забить в Иркутске, итог матча 2-го тура – нулевая ничья

«Питерец.ру» не забыл старую футбольную поговорку, применимую к дебютному матчу «Зенита-2» в новом сезоне: лучше семь раз по 1:0, чем один раз – 7:0. Вот и зенитовские дублёры после великолепного начала нового сезона в третьем дивизионе в игре следующего тура даже не смогли забить.

ФК «Иркутск» – очередная попытка возродить профессиональный футбол в этом городе (старожилы хорошо помнят иркутскую «Звезду»). Живописный стадион «Труд» на улице Ленина – именно там «Зенит-2» сыграл накануне вничью с хозяевами поля. Если героем матча 1-го тура, в котором «Зенит-2» поверг дубль «Енисея», стал сделавший 22 июля хет-трик Игорь Бугаенко, то за вчерашний матч впору похвалить голкипера Давида Бязрова – выездной «сухарь». Бязров, в отличие от нового голкипера «Волгаря» Даниила Одоевского, ещё не пропускал в нынешнем сезоне.

А вот Алексей Бутаревич свою команду подвёл, получив во втором тайме красную карточку. После игры Андрей Почепцов так высказался об игре своей команды в меньшинстве:

«Убеждаюсь: как только игрок жёлтую карточку получает – его тут же надо менять… Хотели выиграть, но результат справедлив».

6 августа любителей футбола ожидает петербургское дерби: «Зенит-2» сыграет с комбаровской «Звездой».