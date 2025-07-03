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Питерец.ру » Спорт » Петербургские шахматисты Кирилл Шубин и Алексей Гоганов одержали победы в 7-м туре Высшей лиги и набрали по 4 очка, у пятёрки лидеров турнира – по 5 очков

Петербургские шахматисты Кирилл Шубин и Алексей Гоганов одержали победы в 7-м туре Высшей лиги и набрали по 4 очка, у пятёрки лидеров турнира – по 5 очков

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
ruchess.ru
В лидирующий квинтет входят Понкратов, Ильюшенок, Звягинцев, Нестеров и Афанасьев.

Удивительно, но вчерашняя изматывающая партия (159 ходов!) между петербуржцем Сергеей Лобановым и москвичом Владимиром Захарцовым повредила и победителю: сегодня столичный шахматист уступил новгородцу Садко Арсению Нестерову. «Питерец.ру» отмечает, что Захарцов вновь дошёл до глубокого эндшпиля, признав своё поражение на 56-м ходу: против одинокого белого короля у чёрных были слон и пешка. Так буксовавший в середине турнира Нестеров взлетел уже на 4-е место, дающее путёвку в Суперфинал (но только после 9-го тура!).

Вместе с Нестеровым по 5 очков набрали представляющие Москву Павел Понкратов и Вадим Звягинцев, Илья Ильюшенок (Югра) и недавно ставший амбассадором краснодарских шахмат Никита Афанасьев. При этом Ильюшенок и Понкратов на 1-й доске согласились на ничью уже на 6-м ходу – настолько не хотели видеть друг друга рисковать.

Порадовали петербуржцы Кирилл Шубин и Алексей Гоганов: первый переиграл Фамила Кишиева (Москва), а гроссмейстер Гоганов одолел Михаила Панина (Алтайский край). GM Лобанов не смог победить объективно более слабого соперника – ещё одного алтайца Виталия Бояринцева. Вроде бы нашедший свою игру в Липецке после слабого старта Евгений Левин капитулировал перед Афанасьевым.

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