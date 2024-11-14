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Питерец.ру » Спорт » Петербургский гроссмейстер Гоганов занял второе место на 20-м «Кубке губернатора ХМАО-Югры», набрав 7 очков из 9

Петербургский гроссмейстер Гоганов занял второе место на 20-м «Кубке губернатора ХМАО-Югры», набрав 7 очков из 9

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48
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Победителем югорского этапа Кубка России по шахматам стал столичный гроссмейстер Никита Афанасьев.

Алексей Гоганов в одиночку отстаивал честь петербургской шахматной школы в Ханты-Мансийске, где завершился этап Кубка России – «Кубок губернатора Югры». Выиграл с отрывом в целое очко москвич Никита Афанасьев, который перед этим не сумел победить на «Мемориале Чигорина» в Санкт-Петербурге («Питерец.ру» сообщал о сенсационном победителе этого турнира Филиппове). Одержав три победы на финише (над Максимом Волковым, Богданом Беляковым и Артёмом Мещеряковым), Афанасьев набрал 8 очков из 9.

Гоганов резво стартовал с трёх побед, одну из которых одержал в 3-м туре над тем же Беляковым. В 4-м туре новосибирский международный мастер Эрик Обгольц отобрал у петербургского гроссмейстера пол-очка, но свердловчанина Артёма Пингина Гоганов сумел победить белыми. Затем последовала ничья белым цветом с Афанасьевым и победа в 7-м туре над Леонидом Левченко. Завершился турнир для Гоганова двумя ничьими – с Маратом Гильфановым и гроссмейстером Алексеем Придорожным, который в стартовом рейтинг листе располагался выше).

Алтайская шахматистка Виктория Лоскутова заняла счастливое 13-е место, набрав 5,5 очков. Но именно комментировавшая барнаульский Суперфинал WFM Лоскутова стала лучшей из представительниц прекрасного пола.

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