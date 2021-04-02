«Ленинградец» разгромил клуб «Луки-Энергия» со счётом 4:0

Поклонники футбольной команды «Ленинградец» явно порадовались крупному счёту в матче 17-го тура группы «Запад» первенства ПФЛ. «Питерец.ру» не забыл, что в октябре «Ленинградец» разгромил «Смоленск» со счётом 4:0, и вот этот приятный результат повторился снова. В роли пострадавших выступили «Луки-Энергия», пропустившие трижды уже в первом тайме.

Клубный сайт «Ленинградца» подсчитал, что команда Дениса Бушуева не играла в официальный матчах 140 дней. Но рестарт сезона получился мажорным – победа с разницей в четыре мяча. В очередной раз отличился Ризван Умаров: азербайджанский форвард идёт вторым в списке бомбардиров, забив уже 9 мячей. Кроме результативного Умарова ворота гостей поразили 37-летний Роман Воробьёв, Илья Кузьмичёв и заменивший его Никита Хлусов.

После матча главный тренер «Ленинградца» Бушуев отметил хорошую игру своей команды в первом тайме. Добившись преимущества в три мяча, в дальнейшем можно было сыграть и «по счёту». С ноября «Ленинградец» ждал возобновления чемпионата и так удачно провёл первый же матч после рестарта.