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Питерец.ру » Спорт » Сергей Толчинский может покинуть СКА, а Бобби Линч и Маркус Филлипс представляются сомнительным усилением состава команды Игоря Ларионова

Сергей Толчинский может покинуть СКА, а Бобби Линч и Маркус Филлипс представляются сомнительным усилением состава команды Игоря Ларионова

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
khl.ru
О возможном переходе Толчинского в «Ак Барс» сообщил один из обозревателей «Спорт-Экспресса».

Раскрылся ли Сергей Толчинский в СКА – сложный вопрос. «Питерец.ру» погрузился в изучение статистики Толчинского за те два сезона, которые нападающий провёл в форме невских армейцев. В регулярном чемпионате КХЛ – 2023/2024 Толчинский стал вторым бомбардиром команды, набрав 54 очка в 67 играх (больше – только у атакующего защитника СКА Александра Никишина, у которого 56 очков). В плей-офф, завершившемся для СКА вылетом от «Автомобилиста», Толчинский не блеснул – всего 4 очка.

В прошедшем сезоне Толчинский заметно увял, набрав всего 16 очков за 48 матчей. В проигранной серии с московским «Динамо» Толчинский выходил на лёд в четырёх встречах и очков не набрал. Слухи отправляют Толчинского в «Ак Барс», в составе которого – хорошо знакомые поклонникам СКА Степан Фальковский, Александр Барабанов и Дмитрий Яшкин.

Настораживает возможность появления в СКА двух бывших игроков нижегородского «Торпедо», которые к тому же ещё и легионеры. Речь идёт о канадском защитнике Маркусе Филлипсе (13 очков и «+5» полезности за 58 матчей) и американском форварде Бобби Линче, в среднем набиравшем по пол-очка за матч в сезоне – 2024/2025. Филлипс – далеко не Тревор Мёрфи, переход которого в СКА пока не состоялся.

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