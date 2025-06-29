Сергей Толчинский может покинуть СКА, а Бобби Линч и Маркус Филлипс представляются сомнительным усилением состава команды Игоря Ларионова

Раскрылся ли Сергей Толчинский в СКА – сложный вопрос. «Питерец.ру» погрузился в изучение статистики Толчинского за те два сезона, которые нападающий провёл в форме невских армейцев. В регулярном чемпионате КХЛ – 2023/2024 Толчинский стал вторым бомбардиром команды, набрав 54 очка в 67 играх (больше – только у атакующего защитника СКА Александра Никишина, у которого 56 очков). В плей-офф, завершившемся для СКА вылетом от «Автомобилиста», Толчинский не блеснул – всего 4 очка.

В прошедшем сезоне Толчинский заметно увял, набрав всего 16 очков за 48 матчей. В проигранной серии с московским «Динамо» Толчинский выходил на лёд в четырёх встречах и очков не набрал. Слухи отправляют Толчинского в «Ак Барс», в составе которого – хорошо знакомые поклонникам СКА Степан Фальковский, Александр Барабанов и Дмитрий Яшкин.