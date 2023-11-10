СКА благодаря буллиту Сергея Толчинского победил «Трактор», хотя счёт открыл челябинец Антон Бурдасов

СКА сейчас очень нужны очки, поэтому матч с челябинским «Трактором» заранее можно было считать «важным». «Питерец.ру» отмечает, что перед приездом в Санкт-Петербург «трактористы» выдали впечатляющую победную серию из шести матчей. А ведь по ходу сезона в «Тракторе» решились на смену тренера, отказавшись от услуг Анвара Гатиятуллина.

В воротах СКА появился Никита Серебряков – даже несмотря на конфуз в предыдущем матче со «Спартаком» (пропущенная шайба за секунду до сирены). Антону Бурдасову обычно всё равно, кто в чужих воротах, поэтому нападающий «Трактора» открыл счёт уже на 5-й минуте с передач разыгравшегося в этом сезоне Кравцова и Николаева.

СКА удалось сравнять счёт в первом периоде (забил Владимир Алистров) и выйти вперёд в начале второго благодаря точному броску Эмиля Галимова. Но Кравцов помог Дер-Аргучинцеву сравнять счёт, после чего СКА снова захватили лидерство в матче – 3:2 после шайбы Степана Фальковского в меньшинстве. «Трактору» удалось добиться овертайма, в спасительной шайбе поучаствовал Виктор Антипин. Всё решил назначенный в ворота «Трактора» буллит, который результативно исполнил Сергей Толчинский. После этой победы над «Трактором» со счётом 4:3ОТ в активе СКА – 28 очков.