ента новостей

00:40
СКА благодаря буллиту Сергея Толчинского победил «Трактор», хотя счёт открыл челябинец Антон Бурдасов
21:16
«Динамо-ЛО» смогло победить в гостях клуб «Югра-Самотлор» со счётом 3–2 в 4-м туре мужской волейбольной Суперлиги
20:59
Волейбольный «Зенит» уступил в Казани своим соперникам-одноклубникам после нелёгкой победы в кубковом матче над «Факелом»
11:49
В Московском районе пенсионерка перевела аферистам 4 млн рублей
11:39
В Выборгском районе пенсионерка перевела мошенникам более 3,2 млн рублей
11:33
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке барже-буксирного состава «Иеволи Орандж», «Капитан Егоров» и «ОТА-990»
10:15
Международный патриотический проект «Побратимы-Победители»: культурная дипломатия
02:04
В своём 20-м матче чемпионата МХЛ молодёжная команда петербургского хоккейного «Динамо» разгромила «СКА-Карелию», счёт – 8:2
01:40
Баскетбольный «Зенит» отыгрался на «Парме» за поражение от УНИКСа в предыдущем туре Единой Лиги ВТБ, победив пермяков – 78:54
20:37
В «Другом Дерби» пензенский «Дизель» оказался сильнее петербургского хоккейного «Динамо», счёт – 5:3
13:51
ЗакС Петербурга и Сахалинская областная Дума заключили соглашение
13:45
Мост через Свирь разведут для прохода вниз по реке буксира «Иеволи Орандж»
13:39
Студентам Ижорского колледжа рассказали об истории Конституции в Президентской библиотеке
13:26
В Петербурге 13-летний подросток выстрелил в лицо однокласснице из арбалета
11:18
В Петергофе иномарка сбила 19-летнюю девушку
09:28
На Ржевской площади рабочие обнаружили в канализации останки человека
09:17
Полицейские Петербурга ликвидировали канал обналичивания похищенных у пенсионеров денежных средств
19:03
«СКА-Нева» обыграла «Барс» со счётом 2:1, в воротах петербуржцев стоял Артемий Плешков
19:00
Открытие ледового катка и новых зимних аттракционов в Никольских рядах
18:30
«СКА-1946» удалось разгромить «СКА-Карелию» со счётом 10:0, Нугманов сделал хет-трик, у Полякова – дубль
16:22
Фестиваль «Достоевский VS Станиславский»
16:12
На КАД в районе развязки с Софийской улицей ограничат скоростной режим
16:00
СКА проиграл «Спартаку» 2:3, пропустив за секунду до сирены: в воротах петербургского клуба стоял лучший вратарь прошлого сезона КХЛ Никита Серебряков
15:35
В Петербурге зацепер упал с поезда и получил многочисленные травмы, второй доехал до станции в Ленобласти
14:13
В Красногвардейском районе после пожара в хозяйственной постройке обнаружены тела двух человек
14:05
В ТЮЗе стартует III Межрегиональный детский театральный фестиваль «Б’АРТ’О»
13:59
В Ленобласти задержали таксиста, обманувшего пенсионерку
13:52
В Курортном районе иномарка сбила 11-летнюю девочку
12:06
В Ленобласти задержали новгородца, подозреваемого в убийстве на стройке
11:48
Во Фрунзенском районе пенсионер перевел мошенникам более 3,9 млн рублей
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » СКА благодаря буллиту Сергея Толчинского победил «Трактор», хотя счёт открыл челябинец Антон Бурдасов

СКА благодаря буллиту Сергея Толчинского победил «Трактор», хотя счёт открыл челябинец Антон Бурдасов

0
4
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
khl.ru
Сергей Толчинский стал автором победного для петербургского клуба буллита.

СКА сейчас очень нужны очки, поэтому матч с челябинским «Трактором» заранее можно было считать «важным». «Питерец.ру» отмечает, что перед приездом в Санкт-Петербург «трактористы» выдали впечатляющую победную серию из шести матчей. А ведь по ходу сезона в «Тракторе» решились на смену тренера, отказавшись от услуг Анвара Гатиятуллина.

В воротах СКА появился Никита Серебряков – даже несмотря на конфуз в предыдущем матче со «Спартаком» (пропущенная шайба за секунду до сирены). Антону Бурдасову обычно всё равно, кто в чужих воротах, поэтому нападающий «Трактора» открыл счёт уже на 5-й минуте с передач разыгравшегося в этом сезоне Кравцова и Николаева.

СКА удалось сравнять счёт в первом периоде (забил Владимир Алистров) и выйти вперёд в начале второго благодаря точному броску Эмиля Галимова. Но Кравцов помог Дер-Аргучинцеву сравнять счёт, после чего СКА снова захватили лидерство в матче – 3:2 после шайбы Степана Фальковского в меньшинстве. «Трактору» удалось добиться овертайма, в спасительной шайбе поучаствовал Виктор Антипин. Всё решил назначенный в ворота «Трактора» буллит, который результативно исполнил Сергей Толчинский. После этой победы над «Трактором» со счётом 4:3ОТ в активе СКА – 28 очков.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

7-11-2023, 16:00
СКА проиграл «Спартаку» 2:3, пропустив за секунду до сирены: в воротах петербургского клуба стоял лучший вратарь прошлого сезона КХЛ Никита Серебряков
12-11-2019, 21:50
Результативность Кравцова не спасла «Трактор» от разгрома в Магнитогорске
6-10-2023, 23:50
Гол Михаила Воробьёва в меньшинстве помог СКА обыграть ЦСКА в Москве – 3:2
5-04-2023, 15:20
Даррен Диц подвёл ЦСКА, но помог СКА: счёт в финальной серии Западной конференции КХЛ сравнялся
16-11-2018, 23:43
СКА – «Трактор»: всего лишь 1:0
24-09-2018, 20:53
«Трактор» идёт ко дну в чемпионате КХЛ

Происшествия на дорогах

0
131
8-11-2023, 11:18
В Петергофе иномарка сбила 19-летнюю девушку
0
193
7-11-2023, 13:52
В Курортном районе иномарка сбила 11-летнюю девочку
0
246
6-11-2023, 14:57
На трассе «Сортавала» иномарка насмерть сбила 45-летнего пешехода
0
345
4-11-2023, 11:10
В Калининском районе «Лада Ларгус» сбила на переходе двух девушек
Наверх