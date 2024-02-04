«Салават Юлаев» проиграл СКА со счётом 3:4, шайбы в составе петербуржцев забросили Зыков, Глотов, Толчинский и Воробьёв

«Питерец.ру» не сомневается, что тренерский штаб СКА уже серьёзно прорабатывает стратегию команды на предстоящий плей-офф. Если СКА сумеет удержаться в лидерах Западной конференции КХЛ, то прямо сейчас самым вероятным соперником по первому раунду Кубка Гагарина – 2024 станет ... минское «Динамо» (эти команды уже встречались в прошлом плей-офф на первом этапе).

Очередным соперником команды Романа Ротенберга по «регулярке» стал уфимский «Салават Юлаев». Команда Виктора Козлова уверенно занимает третье место на Востоке, а 1 февраля юлаевцы крупно победили «Ладу» (5:2). Но воскресный матч с невскими армейцами в течение двух периодов приносил поклонникам команды из Башкортостана сплошные разочарования.

СКА с 6-й по 34-ю минуту четырежды поразил ворота Александра Самонова, которого Козлов вынужден был заменить на ещё одного хорошо знакомого петербургской хоккейной торсиде голкипера – Илью Ежова. Первые две шайбы СКА оформил в большинстве: сначала отличился Валентин Зыков, затем – Василий Глотов. После этого петербуржцы показали сопернику, что умеют забивать и в равных составах: Сергей Толчинский и Михаил Воробьёв довели преимущество СКА до четырех шайб. Итог – 4:2 в пользу СКА, набравшего уже 83 очка.