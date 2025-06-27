В Сестрорецке состоялся футбольный матч между Правительством и муниципалами

В Сестрорецке, на территории стадиона «Дубки», состоялась ежегодная товарищеская встреча в формате футбольного матча между сборными Правительства Санкт-Петербурга и представителей муниципальных образований города. Среди участников со стороны Законодательного Собрания Санкт-Петербурга были отмечены спикер Александр Бельский и депутат Михаил Барышников, а депутат Александр Ходосок присутствовал на мероприятии в качестве зрителя.

Открывая игру, Александр Бельский, занимающий должности Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и Президента городской Федерации футбола, обратился с приветственным словом к участникам и болельщикам, выразив признательность организаторам за подготовку и проведение матча.

В своей речи Александр Бельский отметил: «Рад приветствовать всех на спортивном празднике в Сестрорецке. Футбол является объединяющим фактором. В текущем году в Санкт-Петербурге были запущены муниципальная футбольная лига и соревнования, организованные партией «Единая Россия». Данная товарищеская встреча между командами Правительства и муниципалитетов служит отличным дополнением к уже существующим спортивным инициативам. Желаю участникам зрелищной игры, и пусть победит достойнейший».

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Наталья Чечина, присутствовавшая на матче, подчеркнула значимость данного мероприятия, отметив, что «уже третий год подряд проводится эта игра между представителями органов государственной власти и местного самоуправления. Александр Николаевич Бельский неизменно поддерживает эти соревнования своим личным присутствием, что особенно ценно. Как известно, он является не только Председателем Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и Президентом городской Федерации футбола, но и Вице-президентом РФС. Футбол – один из самых популярных видов спорта в нашем городе. В связи с этим, рассматриваю возможность организации футбольных соревнований среди женских команд».

Александр Бельский принял участие в игре, выступая за обе команды: в первом тайме он играл за команду Правительства, а во втором – за команду муниципальных образований. В результате напряженной борьбы победу со счетом 4:3 одержала команда Правительства Санкт-Петербурга.