В Петербурге почтили память участников блокадного футбольного матча

В Санкт-Петербурге почтили память участников блокадного футбольного матча. На легендарном стадионе «Динамо» встретились команды Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Играть за Северную столицу на поле вышли спикер петербургского парламента Александр Бельский, представитель от Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в Совете Федерации Андрей Кутепов, депутаты Павел Иткин, Павел Крупник, Михаил Барышников. Участники мероприятия возложили цветы к памятнику ленинградским футболистам.
Напомним, 31 мая 1942 года в Ленинграде состоялся поединок между командами «Динамо» (Ленинград) и Н-ского завода («Металлический завод»). Команда «Динамо» победила со счётом 6:0. Участниками военного матча стали такие известные мастера футбола, как Валентин Фёдоров, Аркадий Алов и другие. Из них уже никого не осталось в живых — в 2002 году из жизни ушёл последний участник блокадного матча Евгений Улитин.
Репортаж об игре транслировался непосредственно на передовую на русском и немецком языках. Блокадный матч стал для многих жителей Ленинграда, его защитников символом мирной жизни и вселил веру в сердца миллионов людей.
Памятник, посвящённый участникам легендарного блокадного футбольного матча на стадионе «Динамо», был открыт 31 мая 2012 года в честь семидесятилетия исторического события.