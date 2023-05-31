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Питерец.ру » Спорт » В Петербурге почтили память участников блокадного футбольного матча

В Петербурге почтили память участников блокадного футбольного матча

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Опубликовал: Вадик Котов
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ЗАКС
На легендарном стадионе «Динамо» встретились команды Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В Санкт-Петербурге почтили память участников блокадного футбольного матча. На легендарном стадионе «Динамо» встретились команды Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Играть за Северную столицу на поле вышли спикер петербургского парламента Александр Бельский, представитель от Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в Совете Федерации Андрей Кутепов, депутаты Павел Иткин, Павел Крупник, Михаил Барышников. Участники мероприятия возложили цветы к памятнику ленинградским футболистам.

― Сегодня 81-я годовщина легендарного матча. Он стал символом стойкости и мужества жителей блокадного Ленинграда. Немцы говорили, что город мёртв, но ленинградцы доказали, что это не так. Ярким подтверждением тому стала игра на запасном поле «Динамо». Благодарю всех за сохранение исторической памяти. Два раза в год мы приезжаем сюда, чтобы отдать дань уважения и безмерной благодарности участникам блокадного матча. Отдельное спасибо ― обществу «Динамо» за сохранение этого стадиона, ― сказал Александр Бельский.

Напомним, 31 мая 1942 года в Ленинграде состоялся поединок между командами «Динамо» (Ленинград) и Н-ского завода («Металлический завод»). Команда «Динамо» победила со счётом 6:0. Участниками военного матча стали такие известные мастера футбола, как Валентин Фёдоров, Аркадий Алов и другие. Из них уже никого не осталось в живых — в 2002 году из жизни ушёл последний участник блокадного матча Евгений Улитин.

Репортаж об игре транслировался непосредственно на передовую на русском и немецком языках. Блокадный матч стал для многих жителей Ленинграда, его защитников символом мирной жизни и вселил веру в сердца миллионов людей.

Памятник, посвящённый участникам легендарного блокадного футбольного матча на стадионе «Динамо», был открыт 31 мая 2012 года в честь семидесятилетия исторического события.

Источник: ЗАКС
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