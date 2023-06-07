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Питерец.ру » Спорт » В Сестрорецке состоялся баскетбольный матч памяти президента Федерации баскетбола Санкт‑Петербурга Алексея Бурчика

В Сестрорецке состоялся баскетбольный матч памяти президента Федерации баскетбола Санкт‑Петербурга Алексея Бурчика

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
kfis.gov.spb.ru
В Сестрорецке состоялся баскетбольный матч памяти президента Федерации баскетбола Санкт‑Петербурга Алексея Бурчика

В Сестрорецке состоялся баскетбольный матч памяти президента Федерации баскетбола Санкт‑Петербурга Алексея Бурчика.
На стадионе «Дубки» встретились сборные команды Правительства Санкт‑Петербурга и Тихвинской епархии РПЦ.
За команду городского Правительства сыграл председатель Законодательного Собрания Санкт‑Петербурга Александр Бельский.
Товарищеская встреча закончилась победой сборной Тихвинской епархии со счетом 46:43.
Алексей Петрович Бурчик – мастер спорта международного класса, призер чемпионатов Европы и мира. С 1974 по 1988 год он был игроком и бессменным капитаном команды «Светлана». Затем работал тренером, руководил детской спортивной школой, спортклубом. В 2014 году Алексей Бурчик стал советником губернатора Санкт‑Петербурга, а с 2015 года возглавил Федерацию баскетбола Санкт‑Петербурга.
Благодаря энергии и инициативе Алексея Петровича был создан «Центр олимпийской подготовки по баскетболу имени В.П. Кондрашина».

Источник: Комитет по спорту
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