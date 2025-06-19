«Флорида Пантерз» разгромила «Эдмонтон Ойлерз» в шестом матче финала плей-офф: так 36-летний российский хоккейный вратарь Сергей Бобровский выиграл второй подряд Кубок Стэнли

Яркой победой завершила финальную серию с «Эдмонтоном» «Флорида»: «Нефтяники» были повержены на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе со счётом 5:1. Героем этой игры стал нападающий «Пантерз» Сэм Райнхарт, который забил «Эдмонтону» четырежды – на 5-й, 38-й, 54-й и 55-й минутах встречи. После того, как неудержимый супермэн Райнхарт оформил покер, счёт стал 5:0 в пользу «Флориды» к восторгу зрителей на трибунах. Василий Подколзин успел огорчить голкипера «Флориды» Сергея Бобровского перед финальной сиреной, но на итог встречи и серии эта шайба «Эдмонтона» никак не повлияла. «Флорида» выиграла финал со счётом 4–2, повторив свой успех 2024 года.

«Питерец.ру» надеется, что «Пантерам» удастся создать «команду-династию» (по иронии судьбы, в 80-е таковой был как раз «Эдмонтон» с Уэйном Гретцки и Марком Мессье в составе) и напоминает триумфальный путь южан в плей-офф – 2025. В первом раунде «Флорида» легко прошла клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4–1), при этом Никита Кучеров не забросил Бобровскому ни одной шайбы за всю серию. «Торонто» сопротивлялось до седьмого матча, выигранного «Флоридой» со счётом 6:1. «Каролина», состав которой в плей-офф усилил Александр Никишин, выиграла у «Флориды» лишь один матч.