ента новостей

22:10
«Флорида Пантерз» разгромила «Эдмонтон Ойлерз» в шестом матче финала плей-офф: так 36-летний российский хоккейный вратарь Сергей Бобровский выиграл второй подряд Кубок Стэнли
17:53
Путин обсудил развитие банковской системы BRIKS
17:17
На ПМЭФ-2025 обсудили будущее Петербурга
14:53
Фотовыставка «САМБО на защите Отечества»
13:13
В Петербурге состоялся забег «Борись и побеждай»
10:40
Каковы доходы частично занятых петербуржцев
10:28
Путин встретился с главами информагенств
10:15
В Петербурге в отношении студентки возбудили уголовное дело за дачу взятки преподавателю
20:12
Выставка «Радость искусству. Школа Рериха»
19:08
«Оклахома-Сити Тандер» выиграла пятый матч финала НБА у «Индианы» с разницей в 11 очков и ведёт в серии 3–2
17:07
Александр Бельский дал старт автопробегу «Дорогами Победы»
17:04
На путепроводе через железную дорогу «Тосно - Новолисино» перекроют одну полосу
17:00
Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Петербург
16:45
На пересечении шоссе Революции и улицы Маршала Тухачевского в ДТП погиб водитель «Рено»
15:50
На внешнем кольце КАД между развязками с Мурманским и Рябовским шоссе перекроют две полосы
15:03
Боец ММА, напавший на людей в Кудрово заключен под стражу
14:43
Команда из СПбГУ победила в конкурсе
14:35
Что происходит с интернетом?
12:57
В течение двух часов полностью перекроют трассу Р-21 «Кола»
12:47
На фестивале «Окна Открой» выступят музыканты группы «Сектор Газа» вместе со старшей дочери Юрия Хоя
09:41
«АвтоВАЗ» покажет свои новинки на ПМЭФ
09:24
В Ленобласти в ДТП пострадал 15-летний питбайкер
09:23
Стартует ПМЭФ-2025: общие ценности и многополярный мир
00:45
Защитник «Ростова» Максим Осипенко перешёл в московское «Динамо», которое теперь тренирует Валерий Карпин
17:12
ПМЭФ посетит замглавы Госсовета КНР
15:43
Петербург и Гаутенг расширяют сотрудничество
15:14
В Ленобласти произошло смертельное ДТП с грузовиками
12:46
В Петербурге задержали участника ножевого конфликта в Клинском переулке
12:42
В Петербурге поймали мигранта, который помог мошенникам обмануть пенсионерку
12:37
Во Фрунзенском районе у пассажира иномарки полицейские обнаружили наркотики
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » «Флорида Пантерз» разгромила «Эдмонтон Ойлерз» в шестом матче финала плей-офф: так 36-летний российский хоккейный вратарь Сергей Бобровский выиграл второй подряд Кубок Стэнли

«Флорида Пантерз» разгромила «Эдмонтон Ойлерз» в шестом матче финала плей-офф: так 36-летний российский хоккейный вратарь Сергей Бобровский выиграл второй подряд Кубок Стэнли

0
Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
www.ap.org
Покер в решающей игре финала плей-офф сотворил Сэм Райнхарт.

Яркой победой завершила финальную серию с «Эдмонтоном» «Флорида»: «Нефтяники» были повержены на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе со счётом 5:1. Героем этой игры стал нападающий «Пантерз» Сэм Райнхарт, который забил «Эдмонтону» четырежды – на 5-й, 38-й, 54-й и 55-й минутах встречи. После того, как неудержимый супермэн Райнхарт оформил покер, счёт стал 5:0 в пользу «Флориды» к восторгу зрителей на трибунах. Василий Подколзин успел огорчить голкипера «Флориды» Сергея Бобровского перед финальной сиреной, но на итог встречи и серии эта шайба «Эдмонтона» никак не повлияла. «Флорида» выиграла финал со счётом 4–2, повторив свой успех 2024 года.

«Питерец.ру» надеется, что «Пантерам» удастся создать «команду-династию» (по иронии судьбы, в 80-е таковой был как раз «Эдмонтон» с Уэйном Гретцки и Марком Мессье в составе) и напоминает триумфальный путь южан в плей-офф – 2025. В первом раунде «Флорида» легко прошла клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4–1), при этом Никита Кучеров не забросил Бобровскому ни одной шайбы за всю серию. «Торонто» сопротивлялось до седьмого матча, выигранного «Флоридой» со счётом 6:1. «Каролина», состав которой в плей-офф усилил Александр Никишин, выиграла у «Флориды» лишь один матч.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

15-06-2024, 01:33
«Флорида» Сергея Бобровского ведёт 3–0 в финальной серии плей-офф НХЛ с «Эдмонтоном»
15-06-2025, 22:46
«Флорида» Сергея Бобровского повела 3–2 в финальной серии НХЛ с «Эдмонтоном» после крупной победы в пятой игре со счётом 5:2
23-06-2024, 14:05
НХЛ: «Флориде» Бобровского и Тарасенко после третьего подряд поражения от «Эдмонтона» предстоит седьмой матч финала Кубка Стэнли
25-05-2023, 16:28
Бывший вратарь СКА Сергей Бобровский дотащил «Флориду» до финала Кубка Стэнли – 2023
30-05-2023, 16:27
Клуб «Вегас Голден Найтс» стал соперником «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского по финалу Кубка Стэнли – 2023
21-05-2023, 21:57
Вратарь клуба НХЛ «Флорида» Сергей Бобровский выдвинулся на первые роли в плей-офф – 2023

Происшествия на дорогах

Вчера, 16:45
На пересечении шоссе Революции и улицы Маршала Тухачевского в ДТП погиб водитель «Рено»
Вчера, 09:24
В Ленобласти в ДТП пострадал 15-летний питбайкер
17-06-2025, 15:14
В Ленобласти произошло смертельное ДТП с грузовиками
17-06-2025, 10:36
На проспекте Пархоменко иномарка сбила 16-летнего самокатчика
Наверх