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Питерец.ру » Спорт » НХЛ: «Флориде» Бобровского и Тарасенко после третьего подряд поражения от «Эдмонтона» предстоит седьмой матч финала Кубка Стэнли

НХЛ: «Флориде» Бобровского и Тарасенко после третьего подряд поражения от «Эдмонтона» предстоит седьмой матч финала Кубка Стэнли

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
apnews.com
«Пантеры» проиграли «Нефтяникам» шестой матч финальной серии плей-офф НХЛ со счётом 1:5.

Счёт 5:1 в пользу «Эдмонтона» в шестой игре финала не должен вводить в заблуждение: борьба шла упорная, а две из своих пяти шайб «Нефтяники» забросили в пустые ворота «Флориды» – на 57-й минуте. «Питерец.ру» не меньше хоккейных обозревателей удивлён тому, что команда Сергея Бобровского и Владимира Тарасенко, ведя 3–0 в финале, доигралась до равного счёта, и теперь все ждут седьмой матч финала.

Итог первых двух периодов шестой игры был удручающим для «Флориды»  – 0:3 после точных бросков Фёгерле, Хенрика и Хаймана. Последний вообще стал «джокером» в составе «Эдмонтона»: 16 шайб Хаймана в нынешнем плей-офф стали лучшим показателем XXI века (ранее по 15 шайб забрасывали такие корифеи как Сидни Кросби и Александр Овечкин). «Пантеры» могут сетовать на невезение, ведь шайбу Александра Баркова при счёте 0:2 отменили из-за офсайда.

Барков сумел забить в начале третьего периода, после чего «Флорида» не сумела реализовать большинство. Не забиваешь ты – забивают тебе: когда тренерский штаб «Флориды» заменил Бобровского на полевого игрока, «Ойлерз» довели счёт до разгромного. Итог – 5:1 в пользу «Эдмонтона» после шайб Маклауда и Нурса.

Седьмой матч финала состоится 25 июня в Санрайзе на «Амерант Банк Арене».

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