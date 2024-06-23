НХЛ: «Флориде» Бобровского и Тарасенко после третьего подряд поражения от «Эдмонтона» предстоит седьмой матч финала Кубка Стэнли

Счёт 5:1 в пользу «Эдмонтона» в шестой игре финала не должен вводить в заблуждение: борьба шла упорная, а две из своих пяти шайб «Нефтяники» забросили в пустые ворота «Флориды» – на 57-й минуте. «Питерец.ру» не меньше хоккейных обозревателей удивлён тому, что команда Сергея Бобровского и Владимира Тарасенко, ведя 3–0 в финале, доигралась до равного счёта, и теперь все ждут седьмой матч финала.

Итог первых двух периодов шестой игры был удручающим для «Флориды» – 0:3 после точных бросков Фёгерле, Хенрика и Хаймана. Последний вообще стал «джокером» в составе «Эдмонтона»: 16 шайб Хаймана в нынешнем плей-офф стали лучшим показателем XXI века (ранее по 15 шайб забрасывали такие корифеи как Сидни Кросби и Александр Овечкин). «Пантеры» могут сетовать на невезение, ведь шайбу Александра Баркова при счёте 0:2 отменили из-за офсайда.

Барков сумел забить в начале третьего периода, после чего «Флорида» не сумела реализовать большинство. Не забиваешь ты – забивают тебе: когда тренерский штаб «Флориды» заменил Бобровского на полевого игрока, «Ойлерз» довели счёт до разгромного. Итог – 5:1 в пользу «Эдмонтона» после шайб Маклауда и Нурса.

Седьмой матч финала состоится 25 июня в Санрайзе на «Амерант Банк Арене».