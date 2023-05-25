Бывший вратарь СКА Сергей Бобровский дотащил «Флориду» до финала Кубка Стэнли – 2023

Выход «Флориды» в финал Кубка Стэнли – 2023 интересен для российских любителей хоккея не только из-за наличия Сергея Бобровского в составе «Пантерз». Можно вспомнить и финал Кубка Стэнли – 1996, когда клуб-новичок НХЛ из Флориды смог дойти до финала, но не имел шансов против «Колорадо» Патрика Руа, Джо Сакика и Петера Форсберга.

«Питерец.ру» обратил внимание, что 34-летний Сергей Бобровский впервые в своей заокеанской карьере добрался до главного финала в плей-офф. А ведь Бобровскому, который несколько потускнел после перехода во «Флориду», есть чем гордиться – хотя бы двумя призами «Везина Трофи» (лучшему вратарю сезона) в 2013 и 2017 годах. Однако тогда бывший голкипер СКА выступал за «Коламбус».

Этот плей-офф пока является просто бенефисом Бобровского. В первых двух раундах он не пропусках в многочисленных овертаймах, а в серии с «Каролиной» просто выиграл все четыре матча (в НХЛ давно считаются «вратарские победы»). Начав с двух побед в овертаймах, «Флорида» со счётом 1:0 выиграла третий матч серии с «Харрикейнз» (Бобровский тогда отразил 32 броска). Счёт четвёртой игры – 4:3 в пользу «Флориды», которая теперь сыграет в финале с победителем пары «Вегас» – «Даллас», в которой «Вегас» ведёт 3–0.