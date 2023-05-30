Клуб «Вегас Голден Найтс» стал соперником «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского по финалу Кубка Стэнли – 2023

«Вегас» выиграл первые три матча серии у «Далласа», но после этого забуксовал – два поражения. В четвёртой встрече суперветеран НХЛ Джо Павелски сохранил надежду для «Звёзд», позволив превратить 0–3 в 1–3. Россиянин Иван Барбашёв открыл счёт в пятой встрече, но «Даллас» выиграл в гостях (4:2), и ещё сократил отставание в серии.

Разозлённая затягиванием серии Брюса Кэссиди просто уничтожила «Даллас» в шестом матче. Швед Вильям Карлссон отметился дублем, а «Вегас» выиграл со счётом 6:0 (Барбашев ассистировал Джонатану Маршессо, когда «Годен Найтс» забросили четвёртую шайбу). Теперь заокеанских зрителей ждёт финал Кубка Стэнли «Вегас» - «Флорида», который можно назвать классическим противостоянием фаворита и андердога. Ранее «Вегас» выбил «Виннипег» и «Эдмонтон».

«Питерец.ру» посмотрел таблицу регулярного чемпионата НХЛ – 2022/2023. В то время, как «Вегас» первенствовал в Западной конференции, набрав 111 очков (по 109 – у «Эдмонтона» и «Колорадо»), «Пантеры» из Флориды еле заползли в плей-офф. «Флорида» набрала 92 очка, опередив на очко «Питтсбург» и «Баффало». Для сравнения – победитель «регулярки» «Бостон» набрал внушительные 135 очков, но в плей-офф «Медведи» уступили «Флориде» в первом же раунде.