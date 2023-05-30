ента новостей

16:49
В Ленобласти автомашина "Рено Сандеро" улетела в кювет, водитель погиб
16:27
Клуб «Вегас Голден Найтс» стал соперником «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского по финалу Кубка Стэнли – 2023
16:04
Петербургских школьников учат кибербезопасности
15:48
В 10 районах Петербурга обустроены безопасные нерегулируемые пешеходные переходы
14:24
Выставка «Каракули. Линии и эмоции»
13:28
В День защиты детей Крымский детский хоспис проведет благотворительный онлайн-аукцион
13:11
Сложная геометрическая игра: какой будет сцена «Алых парусов-2023»
12:26
Разводку моста через Свирь перенесли по просьбе судовладельца
11:56
В Ленобласти открылись центры реабилитации участников СВО
10:38
В Ленобласти задержали наркокурьеров с крупной партией мефедрона
10:33
В Невском районе задержан подозреваемый в ночной поножовщине
10:22
В Петербурге рецидивистка стащила банковскую карту у пенсионера
10:15
На Ленинском проспекте четверо мужчин развлекались стрельбой по банкам возле детской площадки
10:12
В Колпино задержан подозреваемый в краже с поджогом
10:04
В центре Петербурга задержали двоих подозреваемых в налете на магазин
10:00
На КАД между развязками с проспектами Культуры и Энгельса перекроют одну полосу
09:48
В Ленобласти проверяют сообщение об изнасиловании 11-летней девочки
09:39
В Гатчине из окна квартиры на 7-м этаже выпал годовалый ребенок
09:23
В Калининском районе в ДТП постродал мотоциклист
00:03
Футбольная «Звезда» разгромлена в Иваново: Дмитрий Комбаров оказался не готов к давлению «Текстильщика»
19:19
В Санкт-Петербургском государственном лесотехническом университете отметили 220-летие вуза
19:15
В Ленобласти прошел турнир по шахматам для детей и подростков
19:04
Общественное пространство «СреДА!» и петербургская приемная «Единой России» подключились к системе «Говорящий город»
19:01
Женская сборная по футболу «Ленинградская семья» привезла «Кубок Ярославны»
18:55
В Петербурге участились случаи нападений подростков на прохожих
18:49
Ленинградец» Сергея Кирьякова после нескольких невнятных матчей растерзал «Торпедо-Владимир», забив уже на 1-й и 3-й минутах
18:23
В Ленобалсти отремонтируют трассу, проходящую через Иннолово, Рюмки и Большие Томики
18:05
Депутат «Единой России» Михаил Романов добился заморозки решения об изменении законодательства, которое усилило бы налоговую нагрузку на предприятия ОПК
17:43
В музеях Ленобласти пройдет праздник, приуроченный ко дню рождения Александра Пушкина
16:54
Лесничества Ленобласти получает новую технику для защиты леса от огня
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Клуб «Вегас Голден Найтс» стал соперником «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского по финалу Кубка Стэнли – 2023

Клуб «Вегас Голден Найтс» стал соперником «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского по финалу Кубка Стэнли – 2023

0
27
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
apnews.com
Россиянин из Лас-Вегаса Иван Барбашёв отметился передачей в шестом матче серии «Вегаса» с «Далласом».

«Вегас» выиграл первые три матча серии у «Далласа», но после этого забуксовал – два поражения. В четвёртой встрече суперветеран НХЛ Джо Павелски сохранил надежду для «Звёзд», позволив превратить 0–3 в 1–3. Россиянин Иван Барбашёв открыл счёт в пятой встрече, но «Даллас» выиграл в гостях (4:2), и ещё сократил отставание в серии.

Разозлённая затягиванием серии Брюса Кэссиди просто уничтожила «Даллас» в шестом матче. Швед Вильям Карлссон отметился дублем, а «Вегас» выиграл со счётом 6:0 (Барбашев ассистировал Джонатану Маршессо, когда «Годен Найтс» забросили четвёртую шайбу). Теперь заокеанских зрителей ждёт финал Кубка Стэнли «Вегас» - «Флорида», который можно назвать классическим противостоянием фаворита и андердога. Ранее «Вегас» выбил «Виннипег» и «Эдмонтон».

«Питерец.ру» посмотрел таблицу регулярного чемпионата НХЛ – 2022/2023. В то время, как «Вегас» первенствовал в Западной конференции, набрав 111 очков (по 109 – у «Эдмонтона» и «Колорадо»), «Пантеры» из Флориды еле заползли в плей-офф. «Флорида» набрала 92 очка, опередив на очко «Питтсбург» и «Баффало». Для сравнения – победитель «регулярки» «Бостон» набрал внушительные 135 очков, но в плей-офф «Медведи» уступили «Флориде» в первом же раунде.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

25-05-2023, 16:28
Бывший вратарь СКА Сергей Бобровский дотащил «Флориду» до финала Кубка Стэнли – 2023
18-04-2018, 14:17
Овечкин и Панарин бьются в Кубке Стэнли
22-05-2018, 18:08
НХЛ: «Вашингтон» Овечкина смог добиться седьмого матча в полуфинальной серии
5-05-2017, 14:08
Вадим Шипачёв уходит из СКА в клуб НХЛ «Вегас»
8-06-2018, 13:20
Овечкин, Кузнецов и Орлов – обладатели Кубка Стэнли
16-10-2017, 19:09
Шипачёв забил в первой же игре за «Вегас» в НХЛ

Происшествия на дорогах

0
12
Сегодня, 16:49
В Ленобласти автомашина "Рено Сандеро" улетела в кювет, водитель погиб
0
72
Сегодня, 09:23
В Калининском районе в ДТП постродал мотоциклист
0
114
Вчера, 13:49
В Ленобласти в ДТП погиб 77-летний водитель "Лады"
0
116
Вчера, 13:40
В Кировске столкнулись две легковушки после маневра неисправного автобуса
Наверх