«Флорида» Сергея Бобровского повела 3–2 в финальной серии НХЛ с «Эдмонтоном» после крупной победы в пятой игре со счётом 5:2

Российский хоккейный вратарь Сергей Бобровский приблизился к очередному карьерному достижению: его «Флорида Пантерз» ведёт 3–2 в финальной серии плей-офф НХЛ. Соперник серьёзный – «Эдмонтон Ойлерз» с Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем в составе. «Питерец.ру» обратил внимание и на присутствие в рядах «Нефтяников» 40-летнего Кори Перри, бравшего с «Анахаймом» Кубок Стэнли в далёком 2007 году. Пока этот канадский ветеран ударно проводит финальную серию, забросив три шайбы в пяти встречах.

Отличился Перри и в воскресной игре, забив Бобровскому на 57-й минуте. Счёт к тому времени был 4:1 в пользу «Флориды»: Брэд Маршан и Сэм Беннетт отличились в первом периоде, затем Маршан добился дубля на 46-й минуте, и «Пантеры» повели с крупным счётом. Лишь на 48-й минуте Бобровский впервые пропустил, капитулировал перед Макдэвидом, а итоговые 5:2 зажёг на табло стадиона «Роджер Плэйс» (пятый матч финала проходил в Эдмонтоне) неувядаемый Перри.

«Флорида» ранее уже выиграла у «Ойлерз» даже не крупно, а разгромно. В третьей игре финала «Флорида» уничтожила команду-конкурента со счётом 6:1, шайбу престижа у проигравших тогда как раз исполнил дедушка Перри. Шестой матч финала состоится в среду 18 июня.



