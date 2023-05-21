Вратарь клуба НХЛ «Флорида» Сергей Бобровский выдвинулся на первые роли в плей-офф – 2023

«Питерец.ру» очень давно не обращал внимания на чемпионат Национальной хоккейной лиги: о погоне за рекордами Александра Овечкина любители хоккея и так знают, а помимо заокеанского первенства были и более близкие темы. Но если не феноменальная, то невероятно хорошая игра 34-летнего Сергея Бобровского из «Флориды Пантерз» заставила бросить взгляд на североамериканский плей-офф. Тем более, то, что творит Бобровский в этом плей-офф, заставляет вспомнить о Патрике Руа 30-летней давности: тогда вратарь «Монреаля» выиграл Кубок Стэнли почти в одиночку.

В первом раунде «Флориде» потребовались все семь матчей, чтобы пройти «Бостон» с Давидом Пастрняком и Дмитрием Орловым в составе. «Пантеры» уступали по ходу противостояния с «Медведями» 1–3, но смогли сравнять счёт в серии и выиграть в овертайме 1 мая.

После этого «Флорида» в пяти матчах выиграла серию у «Торонто» (в защите «Кленовых Листьев» — почти 40-летний Марк Джиордано, в атаке такие звёзды, как Остон Мэттьюс, Джон Таварес и Райан О'Райлли). Сейчас «Флорида» ведёт 2–0 в финале конференции с «Каролиной», и в случае победы Сергей Бобровский сможет сыграть побороться за Кубок Стэнли.

С Бобровским в воротах «Флорида» выиграла уже ШЕСТЬ овертаймов!