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Питерец.ру » Спорт » «Флорида» Сергея Бобровского ведёт 3–0 в финальной серии плей-офф НХЛ с «Эдмонтоном»

«Флорида» Сергея Бобровского ведёт 3–0 в финальной серии плей-офф НХЛ с «Эдмонтоном»

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
apnews.com
Форвард «Пантерз» Владимир Тарасенко забросил вторую шайбу своей команды в третьем матче финала.

Мимо такого события, как теперь уже весьма вероятная победа «Флориды Пантерз» в финале плей-офф НХЛ «Питерец.ру» не мог пройти: в составе «Пантер» выступают несколько российских хоккеистов  вратарь Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и форвард Владимир Тарасенко.

На пути к финалу Кубка Стэнли – 2024 «Флорида» прошла «Тампа-Бэй» (счёт в серии 4–1), «Бостон» (4–2) и «Рейнджерс» (4–2). «Нефтяники» из Эдмонтона последовательно преодолели сопротивление «Лос-Анджелеса» (4–1), «Ванкувера» (4–3) и «Далласа» (4–2). Ярчайшей звездой «Эдмонтона» и всей НХЛ является 27-летний нападающий Коннор Макдэвид (на фото), набравший в этом плей-офф уже 34 (5+29) очка.

Но финал пока складывается в пользу команды Бобровского, которая выиграла шестой матч подряд, считая три полуфинала с «Рейнджерс», в котором клуб из Нью-Йорка поначалу вёл 2–1. Показательно, что финал Бобровский начал с «сухаря»,когда «Пантеры» выиграли 9 июня со счётом 3:0. Второй матч тоже закончился крупной победой «Флориды», но на этот раз припёртый к стенке «Эдмонтон» дал настоящий бой. В третьей игре финала всё решил провал «Ойлерз» во втором периоде: «Флорида» оторавалась в счёте, и все усилия «Эдмонтона» привели лишь к итоговым 3:4 на табло.

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