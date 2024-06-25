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Питерец.ру » Спорт » НХЛ: «Флорида» выиграла первый в истории клуба Кубок Стэнли, победив «Эдмонтон» в седьмом матче со счётом 2:1, но MVP плей-офф стал не Бобровский, а Макдэвид

НХЛ: «Флорида» выиграла первый в истории клуба Кубок Стэнли, победив «Эдмонтон» в седьмом матче со счётом 2:1, но MVP плей-офф стал не Бобровский, а Макдэвид

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
apnews.com
Позора, который ждал бы «Флориду» в случае проигрыша четвёртого матча финальной серии подряд, удалось избежать.

Ложкой дёгтя к победе «Флориды Пантерз» в розыгрыше Кубка Стэнли – 2024 стало лишение Сергея Бобровского звания самого ценного игрока плей-офф. Индивидуальный и весьма почётный приз достался форварду проигравшего финал «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду. И это не выглядит справедливым: даже в составе самих «Ойлерз» был игрок, который провёл плей-офф ярче Макдэвида. Речь – о показавшем феноменальную для своего уровня результативность Заке Хаймане. Начав нынешний плей-офф с хет-трика в ворота «Лос-Анджелеса», Хайман «настрелял» 16 шайб – рекорд XXI века!

Знатоки хоккейной статистики начали вспоминать предыдущие прецеденты, когда представитель проигравшей финал команды становился MVP плей-офф: всего подобных случаев было шесть. Чаще всего отмечали вратарей команд-финалистов: в 1987 году это был Рон Хекстолл из «Филадельфии», а в 2003 году – Жан-Себастьян Жигер из «Анахайма».

«Питерец.ру» обратил внимание, как провели решающую седьмую игры финала россияне из «Флориды»: Бобровский отразил 23 броска из 24, защитник Дмитрий Куликов выступил ассистентом у автора победной шайбы Сэма Райнхарта, а вот экс-форвард СКА Владимир Тарасенко третий матч подряд очков не набрал.

«Флорида» до этого дважды выходила в финал Кубка Стэнли.

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