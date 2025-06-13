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Питерец.ру » Спорт » Софья Булгакова и Ксения Меньщикова – новые лица в составе волейбольной «Ленинградки»

Софья Булгакова и Ксения Меньщикова – новые лица в составе волейбольной «Ленинградки»

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
leningradka.spb.ru
Клубный сайт «Диких Пчёл» всесторонне представил двух новых волейболисток петербургского клуба.

Из покинувшей высший волейбольный свет нижегородской «Спарты» в петербургскую «Ленинградку» перешла либеро Софья Булгакова. Этой спортсменке – 23 года, начала свою карьеру Софья в 2017 году в новосибирском «Олимпе», затем выступала за команды из Омска и Мурома, после чего провела два сезона в Суперлиге в составе «Спарты». По словам Булгаковой, о приглашении в «Ленинградку» она узнала, находясь в метро с мужем. Позвонил Александр Кашин, позвал в «Ленинградку», которую Булгакова считает топ-клубом.

В той же «Спарте» ранее выступала и Ксения Меньщикова, которая тоже перешла в «Ленинградку». Начинала Меньщикова в 2018 году в саратовском «Протоне», в 2021–2023 годах играла в подмосковном клубе «Заречье-Одинцово», сезон – 2023/2024 провела в краснодарском «Динамо», откуда в прошлом году перебралась в Нижний Новгород. Ксения – дочь бывшего футболиста волгоградского «Ротора» Игоря Меньщикова.

«Питерец.ру» перечисляет прочих «Пчёлок», указанных на сайте клуба: Евгения Сикачёва, Валерия Харлова, Анастасия Светник, Валерия Романова, Анастасия Чернова, Есения Мишагина, Анастасия Гарелик, Юлия Цибулько, Анна Мельникова, Екатерина Дороничева, Анастасия Пирайнен, Дарья Малыгина, Валерия Перова и Анна Озерова.

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