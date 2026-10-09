В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве родственника

Вчера, 8 октября к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о мужчине с ножевыми ранениями во дворе дома на Архивной улице.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили 28-летнего мужчину с множественными колото-резаными ранениями груди. Пострадавший был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Позже он скончался в больнице.

По предварительной информации, между потерпевшим и его родственником произошла ссора. Во время конфликта родственник ударил мужчину ножом в грудь и скрылся.

Сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого злоумышленника. Вечером того же дня в посёлке Парголово задержали 33-летнего подозреваемого.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Задержанного доставили в следственные органы для проведения процессуальных действий.