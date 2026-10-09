Мост через Свирь разведут для прохода яхты «Мария»

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о полном перекрытии движения на федеральной трассе Р-21 «Кола» 10 октября 2025 года. Ограничение продлится с 12:50 до 15:00 на участке у города Лодейное Поле (Ленинградская область), где расположен совмещённый мост через реку Свирь (км 236).

Причина — разводка моста для пропуска яхты «Мария» высотой 21 метр. Работы выполняет ОАО «РЖД». Мост одновременно обслуживает автомобильный и железнодорожный транспорт.

Начальник территориального ситуационного центра Илья Пузыревский уточнил: если судно не подойдёт к назначенному времени, разводка перенесётся на 11 октября в тот же временной интервал.

Ведомство настоятельно рекомендует учитывать эту информацию при планировании маршрутов, чтобы избежать задержек.