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Питерец.ру » Общество » Мост через Свирь разведут для прохода яхты «Мария»

Мост через Свирь разведут для прохода яхты «Мария»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
В Ленинградской области федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о полном перекрытии движения на федеральной трассе Р-21 «Кола» 10 октября 2025 года. Ограничение продлится с 12:50 до 15:00 на участке у города Лодейное Поле (Ленинградская область), где расположен совмещённый мост через реку Свирь (км 236).

Причина — разводка моста для пропуска яхты «Мария» высотой 21 метр. Работы выполняет ОАО «РЖД». Мост одновременно обслуживает автомобильный и железнодорожный транспорт.

Начальник территориального ситуационного центра Илья Пузыревский уточнил: если судно не подойдёт к назначенному времени, разводка перенесётся на 11 октября в тот же временной интервал.

Ведомство настоятельно рекомендует учитывать эту информацию при планировании маршрутов, чтобы избежать задержек.

Все по теме: Ленобласть, Лодейнопольский район, развод мостов
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