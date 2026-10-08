В Ленобласти в массовом ДТП с грузовиком погиб водитель «Рено Логан»

Накануне вечером, 7 октября около 18:40 на 355-ом километре трассы «Вологда-Тихвин», в Бокситогорском районе Ленинградской области 68-летний водитель, управляя автомобилем «МАН», двигаясь со стороны города Тихвин в направлении города Вологда, при совершении обгона осуществил выезд на сторону дороги предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем «Рено Логан», под управлением 25-летнего мужчины.

После столкновения водитель автомобиля «Рено Логан» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Ауди Q7, под управлением 46-летнего водителя.

В результате ДТП 25-летний водитель автомобиля «Рено Логан» скончался на месте происшествия, а 46-летнего водителя Ауди Q7 с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести, госпитализировали в медицинское учреждение.

По факту дорожного происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ.

Водителя грузовика задержали на основании статьи 91 УПК РФ.