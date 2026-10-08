В Петербурге по факту массовой драки подростков в торговом центре возбуждено уголовное дело

Как сообщает ГСУ СК России по Петербургу и области, в ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация о массовой драке подростков возле одного из торговых центров в Приморском районе Санкт-Петербурга.

В следственном отделе по Приморскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

В настоящий момент правоохранительными органами устанавливаются все участники инцидента. Следователями проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.